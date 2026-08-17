Nequi Galotti y Evelyn Scheidl en la noche porteña: salida de amigas y looks urbanos

La noche porteña volvió a reunir a varias figuras del mundo del espectáculo en una salida que combinó amistad, cine y moda. Nequi Galotti, Evelyn Scheidl, Silvia Peralta y Marcela Gotlib compartieron una velada entre amigas y posaron juntas, dejando una postal que rápidamente llamó la atención por la sintonía de sus looks.

Nequi Galotti y Evelyn Scheidl

Para la ocasión, las cuatro eligieron propuestas relajadas y urbanas, ideales para una salida nocturna sin resignar elegancia. El negro tuvo un lugar destacado en los estilismos, acompañado por denim y prendas de abrigo que demostraron cómo los clásicos pueden convertirse en grandes aliados para una noche en la ciudad.

Nequi Galotti apostó por el cuero y los tonos neutros

Para la ocasión, Nequi Galotti eligió una campera negra acolchada de volumen amplio, que combinó con un sweater tejido en tono beige y de cuello alto. La propuesta encontró un equilibrio entre prendas cómodas y detalles que le dieron un aire sofisticado al conjunto.

Nequi Galotti, Evelyn Scheidl, Silvia Peralta y Marcela Gotlib

Para completar el look, sumó jeans azules y una cartera negra pequeña llevada de manera cruzada. El pelo recogido y el maquillaje natural acompañaron la elección de la actriz, que apostó por una combinación sencilla y urbana para disfrutar de la noche. La mezcla de negro, beige y denim permitió mantener una estética relajada, pero cuidada.

El look relajado de Evelyn Scheidl

Por su parte, Evelyn Scheidl eligió una propuesta más sobria, con el negro como protagonista. La modelo llevó una campera negra acolchada sobre una prenda del mismo tono y sumó jeans azules para romper con la base oscura del conjunto. Una cartera negra al hombro completó el estilismo, mientras que su característica melena rubia, suelta y lacia, aportó un contraste con la paleta elegida. El resultado fue un look sencillo y actual, fiel al estilo relajado que caracteriza a la modelo.

Nequi Galotti, Evelyn Scheidl, Silvia Peralta y Marcela Gotlib

Aunque Nequi Galotti y Evelyn Scheidl eligieron combinaciones diferentes, ambas coincidieron en una misma premisa: prendas urbanas, cómodas y fáciles de llevar que encontraron en el negro y el denim sus principales puntos en común. La postal grupal junto a Silvia Peralta y Marcela Gotlib terminó de mostrar la sintonía de la salida. Las cuatro disfrutaron de una noche entre amigas y, cada una con su propia identidad, coincidió en una elección de moda relajada y urbana para la ocasión.