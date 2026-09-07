María Susini compartió su pasión por el deporte y la playa en pleno invierno: “Más olas, más diversión”

María Susini ha vuelto a cautivar a sus seguidores con una serie de fotografías que muestra su costado más aventurero en la costa de Mar del Plata. La conductora y modelo que en los últimos meses ha sido noticia por su separación de Facundo Arana, en esta ocasión se llevó todas las miradas al demostrar que el frío no es un impedimento para disfrutar de la playa, el deporte y las olas.

María Susini enseña toda su destreza en Mar del Plata

María Susini está atravesando un nuevo presente tras su ruptura con Facundo Arana y en esta nueva etapa, la unión del deporte y el mar se ha convertido en dos focos importantes en su vida y así lo demostró en las últimas instantáneas que publicó en sus redes sociales, donde dejó ver otra faceta y toda la destreza en el surf.

María Susini con su tabla de surf en Mar del Plata//Instagram

La conductora compartió con sus seguidores diferentes fotos de su jornada de surf en Mar del Plata. La secuencia comienza con retratos en la playa, donde se la ve con el cabello mojado, sosteniendo su tabla de surf con una sonrisa relajada. En otras imágenes, Susini se prepara para enfrentarse a las olas, con la tabla apoyada en la arena y el equipo cuidadosamente dispuesto junto al mar.

María Susini preparándose para surfear en Mar del Plata//Instagram

La conductora aparece ajustando el sujetador de seguridad de la tabla, un detalle que revela su dedicación y entusiasmo por esta actividad. También se la observa posando con su traje de neopreno, de perfil o de espaldas, transmitiendo una sensación de paz y conexión con la naturaleza. En otras aparece junto a la instructora de surf a quien mencionó en su cuenta de Instagram: “Con Sofi, otra vez al agua”.

María Susini preparando el sujetador de seguridad de su tabla de surf//Instagram

El recorrido fotográfico de María Susini en Mar del Plata no solo captura instantes de preparación y descanso, sino que también muestra a la conductora en plena acción. En una de las imágenes más impactantes, se la ve de pie sobre la tabla, con las rodillas flexionadas, avanzando sobre una ola que parece desafiarla. Otra foto la muestra realizando una maniobra similar, rodeada por la espuma y el movimiento del agua, evidenciando su entusiasmo y destreza en el surf. Susini no solo es una figura pública por su carrera en los medios, sino también por su amor por el mar y la aventura, que ahora decidió compartir con sus seguidores en un momento de introspección y renovación personal.

María Susini surfeando en Mar del Plata//Instagram

La reacción de Facundo Arana a María Susini que encendió las redes sociales

María Susini acompañó las imágenes de su práctica de surf en Mar del Plata con frases que hacen referencia a su amor por las olas y la playa. “MDQ y sus olas”, dice uno de los posteos junto a las fotografías que la muestran el plena actividad. Mientras otro expresa con entusiasmo: “Más olas, más diversión”.

María Susini surfeando en Mar del Plata//Instagram

En cuestión de minutos, las publicaciones de la modelo se llenaron de mensajes halagadores y admiradores, pero los comentarios que más llamaron la atención fueron los de Facundo Arana, quien expresó su encanto por las fotografías que posteó su expareja. “Fotón”, reaccionó el actor junto a emojis de fuegos y también, respondió con aplausos y más fuegos.

María Susini surfeando en Mar del Plata//Instagram

Estos mensajes de Facundo Arana para María Susini aparecen luego de que el actor expresara públicamente en Podemos Hablar (Telefe) su interés en recuperar el vínculo con Susini. El actor y la modelo estuvieron juntos casi 20 años con tres hijos en común y a principios de este año confirmaron la separación.