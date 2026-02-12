María Susini antes de Facundo Arana: trabajó con Cris Morena, fue novia del sobrino del exjefe de la SIDE y repitió el colegio

La separación de María Susini y Facundo Arana sigue dando de qué hablar. Desde que se anunció el fin de su historia de amor -un vínculo que duró 18 años y tuvo como fruto de su romance tres hijos-, cada uno transita sus caminos por separado. Si bien el actor contaba con una pronunciada popularidad en el ambiente, su -ahora- exesposa mantuvo una vasta carrera profesional en los medios de comunicación y el mundo fashionista.

La vida secreta de María Susini antes de Facundo Arana

Facundo Arana y María Susini se conocieron en 2007 por amigos en común, meses después de que el artista pusiera punto final a su relación de 10 años con Isabel Macedo. A los pocos meses, la conductora quedó embarazada de India y, 24 meses después, nacieron los mellizos Yaco y Moro. Desde ese entonces, la aficionada al surf decidió abandonar su carrera y abocarse de lleno a la maternidad, aunque realizó proyectos intermitentes en la pantalla chica. Sin embargo, antes de casarse con Arana, su imagen ya pisaba con fuerza en el ambiente.

María Susini y Facundo Arana | Instagram

Nacida el 21 de agosto de 1976 en Gualeguay, Entre Ríos, la modelo pasó su infancia rodeada por el campo. Desde ese entonces, desarrolló una singular sensibilidad por los animales rurales. Asimismo, asistió al colegio Nuestra Señora de la Unidad de San Isidro. En dicha institución educativa, repitió de año trazando su espíritu rebelde desde pequeña.

En su adolescencia, fue en búsqueda de encontrar su lugar en el mundo televisivo y, a sus 14 años, logró formar parte del staff de Jugate Conmigo, el recordado programa de la autoría de Cris Morena. Y hasta fue la protagonista del videoclip Canción de despedida de la banda española Los Lunes.

Mientras intentaba ganarse paso en la pantalla chica, la exesposa del dramaturgo sufrió la separación de sus padres, lo que le generó un fuerte impacto emocional. En ese momento de su vida padeció de bulimia. Aunque no hay mayores detalles de cómo fue esta dura etapa, se supo que este trastorno alimenticio la llevó a batallar durante varios años.

María Susini | Créditos: Revista Maxim

El salto a la fama de María Susini

Sus ganas de pertenecer al mundo del espectáculo la llevaron a incursionar en una faceta fashionista. En pleno auge de la década del ´90, María Susini fue la secretaria de la Agencia de Modelos de Leandro Rud. No obstante, su impronta y medidas ideales para los cuerpos de esa época 86-60-90- la llevaron a formar parte, años después, de los desfiles y a recorrer las pasarelas más famosas del país.

Su sonrisa imponente y su histrionismo hicieron que, en 1999, debutara como conductora del programa Los 20 primeros, en el canal TeleMúsica. Allí entrevistó a Ricky Martin, Alejandro Sanz y Chayanne, logrando interponerse en los cazadores de talentos como una de las figuras revelación del nuevo milenio. Este fue el puntapié inicial para que escale a reconocidos canales, donde fue notera del programa Siempre listos, y desde 2003 hasta 2007 condujo Lo mejor de Fox Sports. En paralelo, se mantenía como una de las top model del momento. Incluso, en 2006, fue tapa de la revista Playboy.

Respecto a su vida sentimental, al igual que Facundo Arana, Susini también es de mantener vínculos duraderos. Durante 12 años estuvo en pareja con Carlos Anzorreguy, el sobrino de exjefe de la SIDE durante el Gobierno de Carlos Menem. Su separación se mantuvo en completo hermetismo sin generar ninguna clase de sobre exposición pública.

Facundo Arana y María Susini | Instagram

Aunque en la actualidad María Susini mantiene un perfil de lo más reservado y alejada de los escándalos mediáticos, su reciente separación de Facundo Arana la llevó a estar en boca de todos. No obstante, a diferencia de las participaciones televisivas del pasado, la modelo opta por el lenguaje digital para formar parte de campañas publicitarias de prestigiosas marcas multinacionales que comparte con el padre de sus tres hijos.

