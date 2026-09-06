Oriana Sabatini y Marcela Kloosterboer mostraron su rotundo cambio de look: adiós al largo

Las grandes transformaciones capilares sorprenden siempre al mundo del espectáculo, especialmente cuando las figuras públicas apuestan por giros drásticos en su imagen como el caso de Oriana Sabatini, Marcela Kloosterboer y Karina Mazzocco. Las redes sociales funcionan como el escenario principal donde estas tendencias se viralizan en cuestión de minutos y generan miles de reacciones entre los seguidores que son testigos de cada decisión estética.

Oriana Sabatini dejó el pelo largo y oscuro por súper corto y claro

El estilo osado de Oriana Sabatini

Oriana Sabatini optó por un cambio vanguardista que reconfirma su estatus como un verdadero ícono de la moda urbana, alternativa y juvenil. La artista lució una melena corta con un marcado efecto mojado que aportó textura y un aire descontracturado a su peinado, complementado con un tono castaño claro lleno de matices.

Irreconocible, Orina Sabatini con pelo corto y castaño claro

Este corte bob innovador resalta su mirada profunda gracias a un osado maquillaje en tonos morados y lilas que aporta una estética sumamente audaz. Su vestuario acompañó la propuesta con una musculosa negra básica de tirantes finos que dejó al descubierto sus sutiles tatuajes minimalistas. La elección estética captó todas las miradas y marca una tendencia indiscutible entre las generaciones más jóvenes que buscan replicar su impronta única.

Marcela Kloosterboer y su transformación hacia un estilo midi

Marcela Kloosterboer decidió dar un giro arriesgado en su imagen. La actriz transita un proceso dinámico donde se cortó el pelo y dejó atrás el largo tradicional para adoptar el moderno corte midi. Finalmente, el resultado deslumbró a todos con una luminosidad renovada que realza sus facciones de manera impactante, tal como se aprecia en su reciente postal donde posa con una camisa de jean abierta, una remera estampada oscura y una bermuda holgada de denim con terminación desmechada.

Marcela Kloosterboer pasó del largo al midi, justo por los hombros

El impacto de Karina Mazzocco en la peluquería

Karina Mazzocco se suma a la ola de renovaciones estéticas con una transformación rotunda que deja sin palabras a su fiel audiencia televisiva. La conductora apuesta por un rubio luminoso impactante con una base oscura degradada que aporta profundidad, movimiento y volumen a toda su cabellera.

Karina Mazzocco, platinada y más corto

Su reacción de absoluta emoción queda registrada en un divertido video donde celebra la destreza del equipo de estilistas con total entusiasmo debido a los resultados obtenidos. Este cambio radical demuestra con claridad que la elegancia, la personalidad y la frescura pueden reinventarse de manera original en cualquier etapa de la vida; en especial cuando se trata de un cambio de estación.

Karina Mazzocco fascinada con el cambio de look

La temporada actual impone el lema de la reinvención constante como una regla indispensable dentro del universo glamoroso de las celebridades locales. Cada cambio de look funciona como una declaración genuina de principios sobre la autoexpresión y la absoluta libertad de experimentar con la propia imagen.

Las tendencias de belleza exigen abandonar la zona de confort para abrazar siluetas frescas y cortes modernos que se imponen en esta incipiente primavera 2026. De esta manera, Oriana Sabatini, Marcela Kloosterboer y Karina Mazzocco demuestran que atreverse a transformar el cabello es el camino perfecto para iniciar una nueva y radiante etapa con estilo propio.