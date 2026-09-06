El cambio de look de Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri: fresco, simple e ideal para adolescentes

A los 17 años, Muna Pauls se posiciona como una referente indiscutida de estilo. La joven artista, hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, no solo es el rostro de una de las marcas de indumentaria teens más reconocidas, sino que también comienza a dar sus primeros pasos en la industria musical tras firmar su primer contrato con Sony Music y 5020 Records. En este contexto, su estética y sus elecciones de moda cobran cada vez mayor relevancia. Por esta razón, decidió renovar su look con el color que pisa fuerte de cara a la próxima temporada primavera-verano 2027.

Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri, mostró su radical cambio de look

En la antesala del comienzo de una nueva estación del año, Muna Pauls se sumó a la ola de famosas que, durante este primer fin de semana de septiembre, pasaron por la peluquería para renovar tanto su color como su corte de cabello. En el caso de la hija de Agustina Cherri, el resultado fue un estilo fresco, simple y especialmente favorecedor para su edad, con dos cambios que le dieron un aire renovado a su imagen.

El cambio de look de Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri | Instagram

A través de su cuenta de Instagram, la artista mostró el paso a paso de su transformación capilar y dejó atrás el marrón avellana natural que lucía hasta ahora para apostar por un rubio cálido y luminoso, un tono que se perfila como uno de los grandes protagonistas de la próxima temporada primavera-verano 2027. La nueva tonalidad, de aspecto natural y con reflejos cálidos, aporta mayor luminosidad al rostro y genera un efecto más fresco, sin perder la naturalidad que caracteriza su estilo.

Al cambio de color se suma un long bob de base recta y con un largo que llega hasta los hombros. Se trata de un corte versátil que mantiene la estructura del clásico bob, pero con algunos centímetros más que permiten jugar con distintos peinados y texturas. Las puntas, suavemente desmechadas, y unas capas muy sutiles aportan movimiento y liviandad, evitando que el cabello se vea demasiado rígido o uniforme. En este marco, la adolescente eligió llevarlo con raya al medio y ondas amplias y naturales, una combinación que potencia el movimiento del corte y acompaña el nuevo tono rubio.

El paso a paso del cambio de color de Muna Pauls

El paso por la peluquería de Muna Pauls consistió en un ida y vuelta con sus más de 809 mil seguidores. En sus historias de Instagram, compartió todos los detalles de cómo fue el proceso capilar con el que aclaró su pelo. En una primera toma, se la ve a la cantante con parte de sus mechones envueltos en papel metálico, como parte del proceso para conseguir un efecto balayage.

“¿Quieren ver cómo me queda?”, escribió dando inicio a la interacción con los usuarios. Horas más tarde, mostró el resultado final: un long bob rubio con base oscura y terminaciones más claras, con un efecto balayage que genera un contraste sutil entre las distintas tonalidades, manteniendo la base natural del cuero cabelludo.

Así es el balayage de Muna Pauls | Instagram

Cabe destacar que, el balayage es una técnica de coloración de origen francés que consiste en aclarar mechones de manera estratégica para lograr una transición gradual entre la base natural y los tonos más claros. El objetivo es aportar luminosidad y movimiento sin generar cortes marcados entre los colores. Desde que se popularizó en la década de 1970, se convirtió en una de las técnicas preferidas por celebridades e influencers, que la eligen para renovar su imagen, realzar las facciones y conseguir un cambio visible, pero de apariencia natural. "¿Qué les pareció?", preguntó dispuesta a recibir críticas a favor o en contra, aunque se la notaba satisfecha con el cambio.

Muna Pauls junto a su peluquero | Instagram

De esta manera, Muna Pauls, hija de Agustina Cherri, se sumó a la ola de famosas que este fin de semana eligieron la peluquería para renovar su imagen de cara a la nueva temporada. Oriana Sabatini, Marcela Kloosterboer, Karina Mazzocco y Carla Conte fueron algunas de las celebridades que también apostaron por distintos cambios de look en los últimos días.