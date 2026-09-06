La nueva vida de Flavia Palmiero a los 60: "Me concentro como los jugadores de fútbol"

Flavia Palmiero transita un momento bisagra en su carrera y en su vida personal, demostrando que la energía y la pasión se renuevan con el paso de los años. A sus 60 años, la multifacética conductora de televisión y exitosa empresaria detrás de su propia marca equilibra sus múltiples proyectos con una dedicación absoluta que sorprende a propios y ajenos. Durante una reciente entrevista con la periodista Pía Shaw, la actriz profundizó acerca de los cambios profundos que implementó en su día a día para rendir al máximo en cada uno de sus desafíos laborales. Lejos de considerarse una súper mujer, reconoce el cansancio lógico de sus responsabilidades, pero elige enfocar su mente con una disciplina inquebrantable que la define por completo en la actualidad. "A mis 60 años estoy haciendo todo esto. Obviamente que estoy cansada, porque yo no soy la Mujer Maravilla", expresó con total sinceridad ante las cámaras.

Flavia Palmiero reveló sus prioridades a los 60 años

Flavia Palmiero y una rutina milimétrica

El compromiso laboral de la empresaria exige una disciplina comparable con la alta competencia deportiva. Con la franqueza que la caracteriza, la artista describe cómo organiza sus horarios para cuidar cada detalle de su imagen y de su rendimiento profesional. "Me concentro como los jugadores de fútbol, de verdad", aseguró con total convicción al hablar sobre las exigencias que le demanda encarnar diferentes personajes y llevar adelante sus proyectos.

La dinámica diaria implica traslados milimétricos entre su hogar y los espacios de grabación, descartando por completo las salidas nocturnas o el consumo de alcohol durante la semana. "Yo al otro día tengo que tener la cara bien, no puedo salir de noche a comer ni tomar alcohol", detalló sobre los cuidados indispensables que implementó en su vida cotidiana para mantenerse impecable.

Flavia Palmiero elige priorizar los afectos y cuidar la energía vital

Sostener semejante nivel de exposición y producción artística requiere seleccionar con muchísimo cuidado en qué áreas invierte sus horas y su vitalidad. La conductora reflexionó sobre la importancia de poner límites saludables para preservar su bienestar emocional y físico junto a su círculo más íntimo y su pareja, el reconocido productor Luis Scalella.

Flavia Palmiero cuando festejó los 60

"No soy aferrada demasiado a las cosas que me quiten tiempo y energía", confesó al explicar cómo resigna ciertos compromisos sociales para priorizar la tranquilidad de su casa, sus hijos y su novio. "Se cena a las ocho de la noche, se queda en casa tranquila con los afectos, con mi novio, con mis hijos, y hay que guardarse la energía para el programa, ¿me entendés?", reflexionó sobre este estilo de vida que eligió abrazar.

Estética y la libertad sin maquillaje según Flavia Palmiero

El paso del tiempo encuentra a la figura pública transitando una relación mucho más relajada y genuina con su propia imagen corporal y estética. Aunque reconoce que le encanta recibir mimos, peinarse o maquillarse cuando la ocasión lo amerita, aclaró que no sufre por mostrarse natural frente al público.

Flavia Palmiero aseguró que le encanta esta sin maquillaje

"Me encanta estar sin maquillaje, o sea, pero no reniego del maquillaje", detalló con total naturalidad mientras repasa su filosofía de vida actual. Esta madurez le otorga la libertad absoluta de transitar los días sin la presión constante de la perfección estética, entendiendo que la belleza real reside en la aceptación y en la plenitud con la que decide vivir cada proyecto.

De esta manera, Flavia Palmiero demuestra que el secreto de su vigencia no radica en fórmulas mágicas, sino en el respeto absoluto por su profesión y por su propio bienestar diario. Con la sabiduría que otorgan las seis décadas bien vividas, la artista continúa conquistando nuevos horizontes con auténtica pasión, alegría y brillo propio.