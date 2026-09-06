Quiso alejarse del legado de su mamá, se fue de casa como mochilera y un pueblito de Francia cambió su rumbo: la vida de Fini Bocchino

Fini Bocchino, la hija de Andrea Frigerio vive un presente ligado a la actuación y al modelaje. Si bien en un momento decidió alejarse por completo del camino que había forjado su madre y viajar por el mundo, un anuncio en un pueblo cerca de París la hizo cambiar de parecer y girar por comleto su rumbo. Una historia que relfeja su búsqueda personal, pero también que supo cambiar y encontrarse a gusto con la nueva realidad que se le presentó.

Fini Bocchino, la hija de Andrea Frigerio

Fini Bocchino: Un pasado nómade y la búsqueda propia

Durante su juventud, la protagonista de esta historia sintió una fuerte necesidad de trazar un recorrido completamente diferente al de su familia. En una entrevista con La Nación, ella misma reconoció: "Quería hacer algo totalmente distinto, correrme de ese lugar". Antes de emprender esa aventura, sus papás no estaban de acuerdo con la decisión y hasta se reían de su ocurrencia, pero ante su firmeza comprendieron que debían aceptarlo. Por ese motivo, empacó una mochila y decidió recorrer el mundo de manera independiente para explorar otras realidades de forma genuina. En ese trayecto trabajó como camarera, realizó diversos voluntariados en huertas orgánicas situadas en las afueras de Nápoles y experimentó un estilo de vida puramente vinculado a la naturaleza.

Andrea Frigerio y su hija Fini Bocchino, ahora comparten las mismas pasiones

Fini Bocchino y yn paso decisivo en Saint-Antonin-Noble-Val

Un pequeño rincón francés llamado Saint-Antonin-Noble-Val marcó un punto de inflexión definitivo en su desarrollo personal durante aquella travesía de mochilera. En ese pintoresco pueblito medieval europeo, al verse completamente sola y despojada de sus comodidades habituales, experimentó un profundo proceso de introspección que le permitió redescubrirse sin presiones externas.

Allí comprendió qué deseaba realmente para su futuro profesional y sanó las tensiones internas que arrastraba desde su adolescencia. Sobre esa etapa, Fini señaló: "Me di cuenta de que necesitaba parar, conectarme conmigo misma y entender qué quería hacer de mi vida".

El reencuentro de Fini Bocchino con los recuerdos de infancia y sus pasiones

Tras esa etapa transformadora en el exterior, la artista probó con diversas opciones académicas antes de aceptar su verdadera vocación por los escenarios. Desde pequeña vivía rodeada de funciones, al punto de recordar anécdotas muy divertidas de su infancia: cuando acompañaba a su mamá tras bambalinas en temporadas teatrales como las de Mar del Plata, esperaba el final de la función y salía corriendo sola a saludar al escenario como si formara parte del elenco principal.

Fini Bocchino en Lejos de Moscú

Hoy en día transita la actuación con absoluta seguridad y formó parte de proyectos teatrales exigentes como la obra Lejos de Moscú, además de haber participado de las series Limbo y Envidiosa, las películas Soy tóxico y Viudas negras, y el film Leal, solo hay una forma de vivir, donde curiosamente Andrea Frigerio y Fini comparten pantalla. En su intimidad, cultiva aficiones muy particulares como su fanatismo absoluto por el universo medieval y, en especial, por la saga de El Señor de los Anillos, la cual repite religiosamente todos los años.

Fini Bocchino y su novio Conrado Dellacqua

Su vínculo con Andrea Frigerio sanó por completo y ahora comparte charlas cotidianas donde le pide ayuda de manera abierta. Respecto a ese acercamiento laboral, Fini confesó a La Nación: "No te voy a mentir: cuando tengo un casting, le pido que lea el guion conmigo". Si bien al principio le daba muchísimo pudor recurrir a ella por miedo a la mirada ajena o al qué dirán, hoy superó esa barrera y encuentra en su mamá a su principal confidente para ensayar los personajes, practicar las escenas y repasar juntas cada prueba antes de presentarse ante los directores. Y en el plano afectivo, convive desde hace dos años con su pareja Conrado Dellaqua, un odontólogo que la acompaña de cerca en cada uno de sus pasos profesionales y cotidianos.

Fini Bocchino en el cierre del desfile de Benito Fernández

Paralelamente, la joven se destaca en el mundo de la moda con una mirada sumamente selectiva sobre la industria textil. Aunque en su etapa escolar le decían de manera constante que debía dedicarse a eso y ella respondía tajante "de ninguna manera", el tiempo pasó y hoy lo abraza como un trabajo que respeta profundamente. Recientemente cerró el desfile de Benito Fernández junto a Chloe Bello y concretó de este modo un destacado debut sobre la pasarela. De esta manera, Fini Bocchino demuestra que puede brillar con luz propia sin perder la calidez de sus raíces.