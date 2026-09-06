Así es Alina Luz Akselrad, la argentina que compitió en Miss Mundo con un vestido dedicado a Lionel Messi

En las últimas horas, el nombre de Alina Luz Akselrad comenzó a sonar con fuerza no solo en Argentina, sino también a lo largo y ancho del mundo tras su destacada participación en Miss Mundo 2026, el prestigioso certamen internacional de belleza que se llevó a cabo en Vietnam y reunió a 111 representantes de distintos países. En la edición número 73 del concurso, que tuvo su gran final en la ciudad de Nha Trang, la modelo logró meterse entre las 20 semifinalistas.

Pero, además de su desempeño en la competencia, la cordobesa protagonizó uno de los momentos más llamativos de la gala final. Durante su paso por la pasarela, sorprendió al lucir un impactante vestido dedicado a Lionel Messi, una elección especialmente significativa luego de que el capitán anunciara su retiro de la Selección argentina.

Alina Luz Akselrad, la modelo argentina que compitió en Miss Mundo | Instagram

Alina Luz Akselrad: una historia de resiliencia y acción social

Alina Luz Akselrad nació el 27 de septiembre de 1998 en Córdoba y creció en una familia tradicionalista constituida por tres hermanas. Sus padres, Daniel Akselrad, contador, y Silvia Toraño, locutora, también desarrollaron su actividad en el rubro inmobiliario en dicha provincia. La joven de 27 años realizó sus estudios en el Colegio Bilingüe San Patricio de su ciudad y, desde muy chica, comenzó a involucrarse en distintas iniciativas vinculadas con el bienestar y la salud mental de niños y adolescentes. Con el tiempo, también se formó como escritora, actriz, comunicadora, coach ontológica y sumó su participación en proyectos sociales relacionados con la igualdad y la inclusión. Incluso, obtuvo una certificación de la Universidad de Harvard gracias a su especialización en "Protección infantil: Los derechos del niño".

Uno de sus principales trabajos lleva el mismo nombre que su libro Abraza tu poder, -lanzado al mercado el pasado 4 de abril-, una propuesta que busca brindar herramientas para fortalecer la autoestima, trabajar sobre distintas problemáticas sociales y promover valores como la empatía y el compromiso con los demás desde edades tempranas. A través de esta iniciativa, la escritora impulsa actividades destinadas especialmente a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y sostiene distintas acciones solidarias con el apoyo de voluntarios y de los recursos obtenidos a partir de la venta de su obra autobiográfica.

Alina Luz Akselrad participó en Miss Mundo 2026 | Instagram

Dentro de ese trabajo también desarrolla campañas de concientización y acciones concretas en diferentes ámbitos. Entre ellas, recolecta juguetes relacionados con armas para luego llevarlos a plantas de reciclaje, donde son procesados y transformados en nuevos materiales, con el objetivo de promover una mirada vinculada a la construcción de una sociedad más pacífica. Además, brinda talleres de oratoria y comunicación destinados a mujeres, con herramientas pensadas para fortalecer su confianza, autonomía y capacidad de expresarse, especialmente en contextos atravesados por situaciones de violencia de género.

Su compromiso social también se extiende a otras organizaciones. La locutora es embajadora de Soles, una ONG que acompaña a niños con cáncer y a sus familias, y participa activamente en el comedor y merendero De corazón a corazón, en línea con el perfil solidario que construyó a lo largo de los años.

Alina Luz Akselrad estudió en la Universidad de Harvard | Instagram

Alina Luz Akselrad: de Córdoba a ser finalista de Miss Mundo

El vínculo de Alina Luz Akselrad con los certámenes de belleza comenzó cuando tenía apenas 16 años, al participar por primera vez en las celebraciones de su localidad. Su primera coronación llegó de la mano de la Asociación Civil del Vaso de Leche, una entidad dedicada a combatir la desnutrición infantil, y a partir de allí comenzó a sumar distintos títulos. En 2016 fue elegida Reina Nacional de la Actividad Frutihortícola en Colonia Caroya, al año siguiente obtuvo la corona de Miss Sudamérica y en 2018 fue consagrada Miss Mundo Turismo. Su experiencia en este ámbito también la llevó a ocupar el rol de jurado en diferentes competencias de belleza, tanto en Argentina como en países como Ecuador, Aruba y Perú.

En 2019 llegó uno de los desafíos más importantes de su carrera hasta ese momento: fue seleccionada para competir por el título de Miss Universo Argentina y consiguió avanzar hasta el Top 7 de la competencia. Un año más tarde, Osmel Sousa, el representante venezolano conocido popularmente como conocido mundialmente como “el Zar de la Belleza”, la convocó para representar al país como Miss Universo Argentina 2020, convirtiéndose a los 22 años en la candidata argentina para el certamen internacional.

Como parte de su preparación, viajó a Venezuela para entrenarse y trabajar junto a Sousa. Este fin de semana, volvió a representar a Argentina en Miss Mundo 2026, donde logró avanzar hasta el Top 20 y quedar entre las cinco representantes mejor posicionadas de América y el Caribe.

Alina Luz Akselrad finalista de Miss Mundo 2026 | Instagram

El vestido de Alina Luz Akselrad: un homenaje a Lionel Messi

La participación de Alina Luz Akselrad en Miss Mundo 2026 no se limitó a mostrar sus habilidades y su compromiso con distintas causas sociales. Durante el certamen, la cordobesa también rindió homenaje a Lionel Messi, a una semana de que el futbolista anunciara su retiro de la selección argentina. Para hacerlo, eligió una de las pasarelas del concurso y lució un vestido creado por Aurelio Martínez, que recorre distintas etapas de la vida del -ahora- excapitán de la Scaloneta. A través de la cuenta personal de la joven de 27 años, reposteó el video del diseñador mostrando el proceso de creación del mismo.

El diseño tiene una base celeste y blanca inspirada en la camiseta tradicional, con mangas largas, cuello de solapas elevadas y un escote en forma de herradura. Desde la cintura se abre una amplia falda con enagua, sobre la que fueron representadas diferentes imágenes del delantero: desde su infancia, cuando hacía las inferiores en Newell's, hasta su etapa como figura del Barcelona FC. y el histórico momento en el que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Alina Luz Akselrad modelando el vestido en homenaje a Lionel Messi | Instagram

La prenda se completa con una combinación de piedras y strass en tonos blancos, celestes y dorados, que aportan brillo al conjunto y refuerzan la estética vinculada a los colores patrios. Los detalles dorados también funcionan como complemento de las imágenes que recorren la falda y le dan un carácter de homenaje al vestuario.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la escritora utiliza un certamen internacional de belleza para homenajear a una figura emblemática del fútbol argentino. En 2021, cuando representó al país en Miss Universo, presentó durante una de las rondas preliminares un traje alegórico inspirado en Diego Armando Maradona, en una presentación realizada en Florida, Estados Unidos.

Alina Luz Akselrad luciendo sus looks inspirados en Maradona y Messi en los concursos de belleza | Instagram

En aquella oportunidad, la representante argentina eligió una propuesta vinculada con la selección nacional, que incluía una pelota y una prenda con la imagen del histórico futbolista. Cinco años después, volvió a recurrir al universo del fútbol para representar a la Argentina, esta vez con Lionel Messi como protagonista y con un diseño que repasó algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.

De esta manera, Alina Luz Akselrad volvió a llevar los colores de la Argentina a un escenario internacional y, esta vez, eligió a Lionel Messi como protagonista de su homenaje. Desde Vietnam, la representante argentina convirtió la pasarela de Miss Mundo 2026 en una oportunidad para celebrar la trayectoria del ídolo argentino y uno de los máximos referentes del fútbol nacional, tras el conmovedor anuncio de su retiro de la Selección.