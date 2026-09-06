Virginia Da Cunha: la cantante que triunfó en Bandana, trabajó de anónima en un bar, fue “pareja” de Cabré y se fue a vivir a la montaña

Una de las voces más recordadas de la música argentina de los 2000 es, sin dudas, Virginia Da Cunha. La cantante de Bandana saltó a la fama tras ganar la primera temporada de Popstars (Telefe) y rápidamente se convirtió en una de las figuras más populares de aquella época. A 25 años de aquel fenómeno, la artista, de 45 años, tomó una decisión que cambió por completo su vida: alejarse de la exposición mediática, dejar atrás el ritmo frenético de la ciudad y apostar por un nuevo perfil en contacto pleno con la naturaleza. En el camino, además, protagonizó un mediático romance con uno de los actores más reconocidos del espectáculo, Nicolás Cabré.

El día que cambió la vida de Virginia Da Cunha, la cantante de Bandana

La presión de la fama y el ritmo vertiginoso que atravesó durante los años de Bandana llevaron a Virginia Da Cunha a replantearse el rumbo de su vida. Aunque el grupo marcó un antes y un después en su carrera, aquella etapa duró apenas tres años y luego la artista se animó a explorar caminos muy diferentes: trabajó en periodismo y conducción, se desempeñó como DJ y se vinculó con distintos proyectos relacionados con el bienestar. Con el tiempo, comenzó a sentir que la vida en Buenos Aires ya no le hacía bien y que cada viaje le despertaba una sensación de libertad y vitalidad que necesitaba recuperar.

Virginia Da Cunha, cantante de Bandana | Instagram

En una entrevista que le concedió a La Nación, contó que su vínculo con Mendoza surgió casi de manera accidental. Durante una visita a la provincia para trabajar como DJ, conoció a un hombre mendocino y, poco después, la pandemia modificó por completo sus planes. En marzo de 2020 quedó varada en Chacras de Coria y terminó permaneciendo durante siete meses en zona de montañas. Aquella estadía inesperada le permitió acercarse a un entorno natural que conectaba con sus recuerdos de infancia en las sierras de Córdoba, rodeada de caballos, arroyos y espacios abiertos. La experiencia terminó despertando una necesidad que ya estaba latente: alejarse del ritmo urbano y construir una vida más vinculada con la naturaleza.

Durante ese período también comenzó una profunda transformación personal. El aislamiento y la tranquilidad del lugar la llevaron a acercarse al yoga, a las terapias alternativas y distintas prácticas relacionadas con el bienestar y el despertar espiritual. Al mismo tiempo, se interesó por la cosmovisión andina y encontró una forma de vida que sentía mucho más cercana a sus valores. En paralelo, profundizó su formación como DJ y comenzó a desarrollar sus propios proyectos musicales, entre ellos la composición de canciones que luego presentó en formato EP, una producción musical breve que reúne una cantidad reducida de temas y funciona como un lanzamiento intermedio entre un sencillo y un álbum.

Aunque el noviazgo que había iniciado terminó después de cinco años, la intérprete decidió quedarse allí ya que encontró nuevos proyectos, formó una banda y recuperó la armonía, creatividad y claridad que había perdido durante sus últimos años en Buenos Aires.

Bandana | Instagram

El viaje con el que Virginia Da Cunha consiguió el anonimato

Tras la separación de Bandana, Virginia Da Cunha decidió alejarse de todo lo que conocía y emprendió un viaje que terminó convirtiéndose en una experiencia de transformación personal. Primero viajó a Turquía para visitar a su hermana, que por entonces vivía allí, y luego continuó rumbo a Grecia. Fue en Santorini donde surgió una oportunidad inesperada: consiguió trabajo en un bar sin que nadie supiera que había sido una de las integrantes de uno de los grupos pop más exitosos de la Argentina.

Virginia Da Cunha en la naturaleza | Instagram

Durante cuatro meses, la cantante dejó de lado su pasado de artista reconocida y trabajó de manera anónima como bartender y, en algunas ocasiones, en relaciones públicas. La experiencia le permitió experimentar una libertad que hasta entonces no conocía y atravesar un período de mucha introspección, lectura y búsqueda personal, inspirado también por la mitología y las figuras femeninas de la cultura griega.

De regreso al país, exploró una nueva faceta como actriz y trabajó en la serie de Pol-ka, Sin código. En aquellos años también fue vinculada sentimentalmente con Nicolás Cabré, con quien compartió elenco en la ficción protagonizada por Adrián Suar.

Virginia Da Cunha, Lissa Vera, Lourdez Fernández | Instagram

Hoy, a 25 años de aquel fenómeno que la convirtió en una de las artistas más populares de su generación, Virginia Da Cunha atraviesa una nueva etapa. Después de varios reencuentros con Bandana y de haber recorrido caminos muy diferentes durante estas dos décadas y media, la cantante volvió a encontrarse con el grupo y con aquellas canciones desde un lugar completamente distinto. Ya instalada nuevamente en Buenos Aires y con nuevos proyectos artísticos, enfrenta este regreso con otra perspectiva, más conectada con la mujer y la artista que construyó en este período de transformación y renovación.