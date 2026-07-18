Entramos al living de María Susini: pared de piedra, hogar a leña y estilo campestre

El refugio de María Susini en el Sur se convierte en el escenario ideal para disfrutar de la vida lejos del ritmo urbano. La modelo y conductora apuesta por un estilo de vida que privilegia la conexión con el entorno y la calidez del hogar, transformando su living en un verdadero santuario de confort durante los meses más fríos del año. Este espacio no solo refleja su gusto personal, sino también una filosofía de vida donde la autenticidad y el bienestar ocupan el lugar central. Cada elemento decorativo cuenta una historia, y la elección de materiales naturales permite que la vivienda dialogue de manera armónica con el paisaje patagónico que la rodea.

María Susini mostró en sus redes sociales el living de su casa en el sur.

El refugio natural de María Susini: un hogar con sello propio

El corazón de este espacio es, sin dudas, el impactante hogar a leña que domina la escena central del living. Construido con piedra natural de la zona y coronado por una viga de madera maciza en tono oscuro, el fogón invita a relajarse y pasar horas frente al fuego mientras el clima cambia fuera de las ventanas. Esta elección de materiales rústicos refuerza la identidad del hogar, donde la funcionalidad del diseño busca crear una atmósfera envolvente para todos sus habitantes. La piedra, con sus variaciones de color y textura, aporta una profundidad visual que es difícil de replicar con elementos sintéticos, consolidándose como la pieza angular de la decoración.

El living de María Susini se destaca por el hogar a leña.

El mobiliario acompaña esta estética de manera orgánica, con piezas que priorizan la comodidad y la sencillez por encima de la ostentación. Los sillones, de líneas suaves y tonos neutros, crean un contraste perfecto con la textura rugosa de la piedra, mientras que la mesa de centro de madera aporta ese toque campestre que caracteriza a toda la propiedad. No se trata de seguir tendencias pasajeras o modas que cambian con la temporada, sino de consolidar un refugio personal que se siente auténtico, habitable y profundamente propio en cada detalle. Los estantes laterales, repletos de libros y objetos que reflejan sus intereses, añaden calidez y personalidad, evitando que el espacio se sienta frío o deshabitado.

Las noches patagónicas en casa de María Susini

Vivir en el Sur implica abrazar las bajas temperaturas, y en la casa de María Susini esto se traduce en rituales que celebran el calor de hogar. La escena que comparte la modelo y conductora muestra cómo el living se transforma en el punto de encuentro predilecto: una fondue sobre la mesa, copas listas y la compañía de sus hijos convierten una tarde cualquiera en un momento especial, alejado de las pantallas y el ruido de la ciudad. Este enfoque en el "estar juntos" redefine el lujo como tiempo compartido, experiencias cotidianas y la capacidad de frenar el ritmo para simplemente disfrutar de la presencia del otro. Es, sin lugar a dudas, un estilo de vida que celebra lo esencial.

María Susini posee una una selección de libros.

La luz tenue que proyecta el fuego, sumada a la calidez de los materiales naturales, logra que este living sea un espacio capaz de aislar el mundo exterior. La decoración no intenta competir con el entorno natural, sino que lo complementa a la perfección, integrando los tonos tierra, los grises de la piedra y los marrones de la madera en una paleta cromática equilibrada. Es, en esencia, un ambiente que invita a desconectar, a disfrutar de una charla tranquila y a valorar la simpleza de estar en casa, rodeada de los afectos más cercanos. El tiempo parece correr más lento, permitiendo que cada miembro de la familia encuentre su lugar para descansar, leer o simplemente contemplar el fuego.

María Susini comparte una fondue con uno de sus hijos.

Al ver estos detalles, queda claro que Susini ha logrado crear un hogar con alma, un lugar donde el diseño se pone al servicio de la vida diaria y donde la belleza reside en lo genuino. La calidez del hogar a leña, la robustez de la piedra y la suavidad de las texturas textiles se combinan para ofrecer una experiencia sensorial completa, convirtiendo este living en el corazón latente de su hogar en la Patagonia. El living de María Susini se convierte en un recordatorio de que, sin importar cuán intenso sea el mundo exterior, siempre existe la posibilidad de construir un pequeño paraíso privado donde la paz sea la protagonista indiscutible.