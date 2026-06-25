María Vázquez dio cátedra de estilo sobre el accesorio estrella para elevar los looks sastreros

María Vázquez volvió a convertirse en una fuente de inspiración para quienes buscan looks clásicos con un toque moderno. Con una propuesta de inspiración sastrera y una paleta monocromática en blanco y crudo, la modelo confirmó que no siempre son las prendas las que definen un outfit, sino los accesorios capaces de transformar por completo el resultado final.

María Vázquez

Lejos de recurrir a combinaciones llamativas, María Vázquez eligió básicos atemporales y dejó que un único detalle se llevara todas las miradas. El cinturón, un complemento muchas veces relegado a un segundo plano, fue el encargado de aportar estructura, contraste y elegancia a un conjunto minimalista que refleja una de las tendencias más fuertes de la temporada.

El cinturón que transformó el look de María Vázquez

El estilismo de María Vázquez estuvo compuesto por una camiseta blanca de punto canalé, de corte ajustado y cuello redondo, que equilibró a la perfección el volumen de un pantalón sastrero wide leg de tiro alto y caída fluida. La elección de una paleta completamente neutra reforzó la estética elegante y relajada del conjunto.

María Vázquez

Sin embargo, el verdadero protagonista fue un cinturón fino de cuero marrón con hebilla dorada. Este accesorio rompió la continuidad del look, definió visualmente la cintura y aportó un cálido contraste que elevó el look de manera inmediata. Además, permitió crear un punto focal que aportó intención al estilismo sin perder la esencia minimalista que caracteriza a la modelo.

Los detalles que completaron un estilismo elegante

Para acompañar el conjunto, María Vázquez eligió accesorios discretos pero cuidadosamente seleccionados. Unas gafas de sol oversized de inspiración retro, un delicado collar con colgante dorado y un reloj de correa oscura reforzaron la premisa de que, en materia de moda, muchas veces menos es más. En cuanto al calzado, optó por unas plataformas en tono beige o arena, prácticamente ocultas por el largo XL del pantalón, una elección que ayudó a estilizar aún más la figura sin romper la armonía cromática del outfit.

María Vázquez

Lejos de tratarse de una elección aislada, María Vázquez lleva años incorporando cinturones como piezas clave de sus estilismos. Ya sea para definir la silueta o aportar contraste a conjuntos de líneas clásicas, la modelo demuestra cómo un accesorio bien elegido puede cambiar por completo un outfit. Esa capacidad para interpretar las tendencias y adaptarlas con elegancia es una de las razones por las que continúa siendo una de las máximas referentes de la moda argentina.