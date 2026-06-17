María Vázquez dio cátedra de estilo desde Ibiza: el conjunto total white que es tendencia en Europa

El verano en el Viejo Continente dicta sus propias reglas y María Vázquez sabe cómo seguirlas a la perfección. En su visita a la isla balear, la argentina se convirtió en protagonista absoluta al lucir un conjunto total white que destila la esencia del verano con un toque de sofisticación. Su propuesta, además de ser sumamente cómoda, se perfila como el outfit indispensable para quienes buscan elevar sus estilismos sin complicaciones.

María Vázquez eligió un look total white

María Vázquez deslumbró con su apuesta por el encaje y el lino.

La elección estilística de María Vázquez se centró en la versatilidad de las fibras naturales, priorizando siempre la calidad y el detalle artesanal. El conjunto, compuesto por un top atado al frente con un lazo y un short a juego, se destaca por el uso del lino —un material estratégico que garantiza frescura frente a las altas temperaturas—, realzado por delicados bordes de encaje que aportan un aire bohemio y romántico.

María Vázquez prioriza la comodidad mediante materiales nobles.

La paleta monocromática en blanco no resulta casual; este color es, por excelencia, el aliado perfecto para resaltar el bronceado y transmitir una sensación de luminosidad. La estructura de la prenda, con su corte holgado, logra el equilibrio justo entre una estética sofisticada y la comodidad que requieren las vacaciones. La caída del lino junto con la transparencia sutil del encaje crea una textura visual que enriquece el conjunto, demostrando que un diseño sencillo puede proyectar una imagen de lujo discreto si se eligen los materiales adecuados.

Claves de estilo de María Vázquez: el arte de los accesorios

Para romper la hegemonía del blanco, María Vázquez incorpora un collar de piedras en tonos turquesa con una medalla dorada, que le otorga un toque de color vibrante, en sintonía con la energía del entorno balear. En cuanto al calzado y los complementos, la modelo opta por mantener una línea orgánica.

María Vázquez en Ibiza

Las sandalias planas de cuero marrón, funcionales para recorrer las calles de Ibiza, y el bolso tipo canasto de fibras naturales cierran un look que se percibe equilibrado y coherente. El uso de anteojos de sol circulares termina por sellar un aire vintage muy actual, ideal para las jornadas de paseo bajo el sol. De esta manera, accesorios de María Vázquez no compiten con el conjunto principal, sino que lo enmarcan, otorgándole personalidad y un carácter único.