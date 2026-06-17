Así son las vacaciones de María Vázquez en Europa: paseos en yate, almuerzos frente al mar y relax con su hija

María Vázquez disfruta de una temporada de descanso en Europa y, a través de sus redes sociales, mostró algunos de los rincones más exclusivos del destino que eligió para desconectarse de la rutina. Entre playas de aguas cristalinas, paseos al aire libre y escenarios mediterráneos, la modelo compartió imágenes que rápidamente despertaron la atención de sus seguidores.

María Vázquez de vacaciones en Europa

Fiel a su estilo elegante y relajado, María Vázquez dejó ver una serie de momentos que reflejan una experiencia marcada por el contacto con la naturaleza, la buena gastronomía y el tiempo compartido con su hija, Myla. Las postales también permitieron apreciar los paisajes y la arquitectura característica de una de las regiones más buscadas del verano europeo.

Un viaje entre el mar, la gastronomía y los paisajes de ensueño

Durante su estadía, María Vázquez recorrió distintos espacios con vistas privilegiadas al mar. En las imágenes se la puede ver disfrutando de paseos en yate sobre aguas turquesas, una de las actividades más emblemáticas de este tipo de destinos costeros. La modelo también compartió momentos gastronómicos en exclusivos restaurantes frente al mar, donde predominan los productos frescos y los escenarios abiertos que permiten contemplar el paisaje.

Las playas que visita María Vázquez durante su viaje

Los tonos blancos de la arquitectura, las pérgolas de madera natural y los espacios decorados con materiales nobles construyen una atmósfera de lujo relajado que caracteriza a muchas de las localidades más exclusivas de Europa durante la temporada estival.

Relax, momentos en familia y una estética inspirada en el verano europeo

Más allá de los paisajes, uno de los aspectos que más destacó en las publicaciones de María Vázquez fue la presencia de su hija, con quien compartió parte de esta experiencia. En cuanto a los estilismos, la modelo apostó por prendas frescas y sofisticadas, en perfecta sintonía con el entorno. Vestidos blancos, accesorios minimalistas y conjuntos de inspiración veraniega acompañaron cada una de las postales, reforzando una estética asociada al llamado quiet luxury, una tendencia que prioriza la elegancia discreta por encima de la ostentación.

María Vázquez y su hija

Así, entre paisajes paradisíacos, almuerzos frente al mar y jornadas de relax, María Vázquez mostró una faceta descontracturada y familiar, disfrutando de unas vacaciones donde el bienestar y la conexión con sus seres queridos parecen haber sido los verdaderos protagonistas.