María Vázquez volvió a demostrar por qué es una de las referentes de estilo más admiradas de la moda argentina. A través de una publicación en sus redes sociales, la modelo compartió un look sofisticado y atemporal que captó la atención de sus seguidores, con una prenda protagonista que promete convertirse en una de las favoritas de la temporada: el pantalón sastrero oxford.

María Vázquez volvió a dar cátedra de estilo con su look

María Vázquez dio cátedra de estilo con el pantalón sastrero oxford que es tendencia este invierno

Frente al espejo y fiel a su estética elegante, María Vázquez apostó por una combinación clásica que nunca falla. El pantalón de tiro alto y piernas amplias aportó movimiento y una silueta estilizada, mientras que el color negro reforzó el carácter versátil de la prenda. Para acentuar la cintura, sumó un cinturón fino al tono, un detalle simple pero efectivo que elevó el conjunto.

La modelo completó el estilismo con una polera de tejido liviano en color camel, uno de los tonos más elegantes del invierno. La combinación entre el negro y los matices tierra aportó profundidad visual y sofisticación, logrando un equilibrio perfecto entre formalidad y modernidad. Además, el corte ajustado de la prenda superior contrastó con el volumen del pantalón, una fórmula que favorece la figura y se mantiene entre las más elegidas por las expertas en moda.

María Vázquez deslumbró con su oxford sastreros

En cuanto al calzado, optó por zapatos negros de líneas clásicas que acompañaron la propuesta sin restarle protagonismo al resto del outfit. La elección reforzó la estética minimalista y refinada que caracteriza gran parte de sus apariciones públicas y posteos en redes.

María Vázquez dio el toque final a su look con accesorios y make-up

ELos detalles también jugaron un papel fundamental. María Vázquez llevó un maquillaje natural en tonos neutros, con acabado luminoso y fresco, ideal para resaltar los rasgos sin excesos. Como accesorios, eligió pequeños aros discretos que aportaron un delicado toque de brillo y completaron una imagen impecable.

María Vázquez

Con una manicura en tonos claros y una apuesta que priorizó la elegancia por sobre las tendencias pasajeras, la empresaria volvió a dar una lección de estilo. Su look confirmó que el pantalón sastrero oxford sigue siendo una de las prendas más favorecedoras y versátiles del guardarropa femenino, capaz de adaptarse tanto a compromisos laborales como a salidas urbanas con un aire chic y contemporáneo.