Zaira Nara impone el conjunto pijamero en las calles de Estados Unidos

Zaira Nara deslumbró, una vez más, con un look sofisticado de inspiración sleepwear. Durante su estadía en Estados Unidos por el Mundial 2026, la presentadora se mostró con un conjunto rayado que marca tendencia en el street style internacional y se llevó todos los "likes" en las redes sociales.

Rayas celestes y estilo effortless: así es el look pijamero de Zaira Nara

Mientras recorre Estados Unidos como parte de la cobertura del Mundial 2026 para un canal de streaming, Zaira Nara no solo capta la atención por su trabajo frente a cámara, sino también por los looks modernos y fashionistas luce en cada salida al aire. En esta oportunidad, la modelo apostó por una de las tendencias más fuertes de la temporada: el estilo pijamero llevado a la moda urbana.

Desde las calles estadounidenses, rodeada de palmeras y con un café en la mano, Zaira Nara se mostró con un conjunto de inspiración sleepwear que combina comodidad y elegancia. El outfit estuvo compuesto por una camisa corta de estética oversize y con mangas largas y cuello clásico. La prenda se encuentra confeccionada en una tela liviana con estampado de rayas verticales celestes y blancas, detalles que le aportaron un aire fresco, e ideal para las altas temperaturas de la ciudad.

Zaira Nara

En la parte inferior, Zaira Nara llevó un short haciendo juego, de corte relajado y cintura cómoda, que reforzó la estética pijamera del look. Como toque final, la empresaria cosmética sumó unas sandalias planas en tono camel con detalles metálicos dorados, un accesorio que elevó el look sin perder la esencia casual. Por otro lado, su beauty look incluyó un cabello lacio, suelto y con raya al medio, junto a un maquillaje prácticamente natural que destacó su piel sana y radiante.

Así, Zaira Nara apostó por una tendencia que dejó de estar presente sólo en los hogares y se consolidó en las pasarelas internacionales como también en el street style de las principales capitales de la moda. Los conjuntos de camisas amplias, shorts o pantalones fluidos diseñados en telas livianas se transformaron en una alternativa elegante para quienes buscan comodidad sin resignar estilo.

Zaira Nara volvió a elegir un look pijamero y lo elevó con un truco de estilismo

En otra de las postales compartidas en su red social de Instagram, Zaira Nara volvió a apostar por la misma inspiración, aunque con un giro más sofisticado y sensual. La top model lució nuevamente una camisa celeste y blanca a rayas, pero esta vez se destaca por llevar un truco de estilismo que potencia todo el outfit.

Tal como se puede ver en la postal, la pieza lleva otra en un tono más oscuro anudada a la altura de la cintura, generando un efecto fashionista y una silueta más marcada. Su vestimenta se completó con una mini falda de terminación asimétrica y con estampado tipo pañuelo en tonos celestes y grises, que aportó movimiento y contraste.

Zaira Nara

Como accesorio, Zaira Nara agregó unas gafas de sol de gran tamaño con marco marrón degradé, un collar delicado y las mismas sandalias planas en color camel, reafirmando su apuesta por la comodidad chic. Con estos dos estilismos, demuestra que el look pijamero puede adaptarse a distintas ocasiones y convertirse en una de las tendencias más versátiles del momento.

De esta manera, Zaira Nara impone el conjunto pijamero en las calles de Estados Unidos: una combinación relajada, fresca y elegante, propia del estilo effortless, que cautivó a sus seguidores y se posiciona como una de las favoritas de la próxima temporada primavera verano.