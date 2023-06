Marian Farjat es la reina de las polémicas y siempre está metida en algún escándalo que no le pertenece. Sin embargo, esta vez se comenzó a rumorear hace algunos días sobre un posible romance entre ella y Marcelo Tinelli. Esto fue sorpresivo, ya que recientemente el conductor habló sobre su separación de Guillermina Valdés y aseguró que no está buscando comenzar ninguna relación amorosa.

Los encargados de contar este picante rumor fueron los Socios del Espectáculo, el ciclo liderado por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, y dieron muchos detalles sobre un supuesto encuentro íntimo entre Marcelo Tinelli y Marian Farjat en el living del departamento del conductor.

Marian Farjat en Instagram

"Ella fue a su casa. Hubo besos en el living de él. El living de los hechos no es un pequeño living, es un living lujoso, en la Torre Le Parc. Lo de ellos fue una cita casi a ciegas. Él le lleva 34 años. Ella yo creo que tenía un deseo, una especulación laboral para el día de mañana sumarse a un proyecto en el que muchos famosos anhelan ir", comenzó a contar Rodrigo Lussich.

Claramente, luego de que surgieran los rumores de amorío entre ellos dos, los fueron a buscar para ver qué tienen para decir al respecto. Sin embargo, Marian Farjat se mostró reservada y no confirmó ni negó su romance. "A mí me gustan más grandes por lo general. Él está soltero, disfrutando tranquilo y yo también. Me separé hace un año y pico", dijo la mediática dejando la puerta abierta a lo que el destino tenga preparado.

Marcelo Tinelli se mostró muy cariñoso con Paula Robles

Recientemente, Marian Farjat fue a LAM de angelita invitada y por supuesto que Ángel De Brito le preguntó sobre este fuerte rumor que se inició en Socios del Espectáculo. Ella, sin ningún tipo de filtro, dio todos los detalles sobre su encuentro con Marcelo Tinelli.

Marian Farjat rompió el silencio y contó toda la verdad sobre su encuentro con Marcelo Tinelli

Ángel De Brito invitó a Marian Farjat de angelita por un día, y obviamente no se perdió la oportunidad de preguntarle por este incesante rumor de romance con Marcelo Tinelli. "¿Estuvo con Tinelli si o no?", comenzó preguntándole a Yanina Latorre. Sin embargo, la picante panelista no le dio la respuesta esperada y aseguró: "No. Se cuelga".

Marian Farjat habló sobre su encuentro con Marcelo Tinelli

Frente a la tremenda acusación de Yanina Latorre, Marian Farjat no se quedó callada y lo negó rotundamente. "No me cuelgo para nada. El destino nos cruzó", dijo la mediática sobre su romántico encuentro con Marcelo Tinelli con mucho sentido del humor. Luego, dio más detalles de cómo sucedió: "Nos cruzamos en Roldán. Lo que me dijo fue '¿Cómo anda la reina del Hotel de los Famosos?". Entonces, Ángel De Brito se sorprendió y dijo: "Ah, te tiró los perros de una. Al Bailando ya".

Después de este divertido momento, Marian Farjat se encargó de describir la personalidad de Marcelo Tinelli. "Es súper alegre, súper divertido. Me preguntó si quería ir al 'Bailando". "¿Es cierto que te subiste a su camioneta? Mirá que yo tengo data", dijo sobre el conductor.

Por último, Nazarena Vélez lanzó una picante pregunta que Marian Farjat no dudó en responder con sinceridad. "Si te llega a tirar onda, ¿te lo comés? ¿Es un tipo que te gusta?", quiso saber la panelista. "Y es Marcelo, o sea... es seductor. Primero no parece de la edad que tiene, yo pensé que tenía 40. Yo lo vi toda mi vida de chiquita en la televisión. Me crié con él", respondió la mediática.

NL.