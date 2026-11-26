El rumor corrió rápidamente. Sólo bastó que los nombres de Facundo Arana y de la diseñadora Marian Saud se unieran en una historia para que hablaran de romance. Mientras el actor optó por el silencio, la creadora de ropa de lujo con raíces árabes y brasileñas decidió contar su verdad para “limpiar” su nombre.

Marian Saud habló sobre su vínculo con Facundo Arana

Qué dijo Marian Saud sobre los rumores que la vinculan a Facundo Arana

“A Facundo lo conozco porque nos presentó una amiga en común. Pegamos muy buena onda y fui con un grupo a ver su obra y al finalizar, a comer a un lugar por la calle Corrientes”, explica Marian Saud. Y, como para que no queden dudas sobre la relación que los une, abre más su intimidad. “Incluso para mi último desfile lo habíamos convocado para que tocara el saxo mientras las modelos pasaban los vestidos. Pero no pudo porque coincidió con su función teatral”, agrega.

Y la diseñadora ahonda aún más en su vínculo con Facundo. “Un día vino a casa con su perro que, como era muy bebé, no podía salir a la calle porque no tenía todas sus vacunas… Como todos los que me conocen saben que yo amo a Río –su samoyedo de 24 kilos- subí a mi instagram una historia de los dos perros jugando porque eran súper tiernos pero no puse ni el nombre ni de quién era… ¡Jamás pensé que dos perritos jugando podrían generar tanto lío! Porque a partir de allí se hizo todo una locura que no es”, exclama Marian sorprendida aún con las versiones.

Marian Saud y su perro, Río

“Por eso quiero desmentir el rumor. Me separé hace relativamente poco tiempo y estoy en una etapa en la que sólo quiero conocer gente… Tenemos muy buena relación pero tampoco puedo hablar de amistad porque para mí es una palabra muy fuerte que marca una unión más entrañable… Yo no estoy acostumbrada a estas cosas y me resultó muy feo que me catalogaran como ´la tercera en discordia´. Soy una mujer que tiene códigos muy firmes. Y me parece horrible que hablen de una relación paralela. Todo me dolió!”, asegura la diseñadora.

Quien no dudó en hablar con el actor apenas comenzó a correr el rumor que los unía sentimentalmente. “Nos comunicamos y cuando yo le conté mi sensación se rió. ¡Por suerte lo tomó bien! Y hasta me pidió disculpas por el mal momento. Me dijo que había que descontracturar la situación, que ya iba a pasar…”, revela Marian.

Tras los rumores de romance con Facundo Arana, Marian Saud rompió el silencio en CARAS

Quien también agrega que no dudará en convocar a Facundo Arana para que toque el saxo en su próximo desfile –que posiblemente sea a finales del verano- y que ahora disfrutará de unas buenas, aunque cortas, vacaciones en Costa Rica.