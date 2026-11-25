Este miércoles, trascendió la noticia de que Facundo Arana estaría comenzando una relación con Marian Saud, diseñadora de alta costura. Según trascendió, la artista empezó a mostrar en sus redes sociales distintos elementos personales del actor. Las publicaciones no habrían caído bien en María Susini, su expareja, con quien compartió 18 años de relación y formó una familia con tres hijos. La información fue revelada por Pepe Ochoa esta noche en LAM (AMérica TV), donde dio detalles del nuevo estado sentimental del actor y de la tensión que existiría entre el exmatroimonio.

El noviazgo de Facundo Arana y Marian Saud

Facundo Arana vuelve a estar en el foco de la escena mediárica luego de que trascendiera su presunto noviazgo con la diseñadora Marian Saud. En este marco, uno de los puntos que habría generado malestar fueron las publicaciones de la artista en las que aparecían el perro del actor, su casco y otras pertenencias personales. “Es el mismo perro, sí, en un momento aparece un casco y un montón de cosas”, aseguró el periodista en el ciclo de espectáculos al referirse a las imágenes que despertaron sospechas sobre el vínculo entre ambos. Según el panelista, la relación existe, aunque no pudo precisar si están formalmente de novios o si se encuentran en una etapa inicial.

Facundo Arana | Instagram

El conflicto habría surgido, principalmente, porque el intérprete habría intentado reconquistar a María Susini mientras mantenía este vínculo con la diseñadora. “María no entendía por qué Facundo ocultaba que estaban en una relación con otra persona”, sostuvo. Y agregó que, mientras él aparentemente le hablaba de la familia y de una posible reconciliación, la diseñadora publicaba imágenes que dejaban en evidencia su cercanía con él. Para él, esta situación fue interpretada como una provocación.

Marian Saud posa junto a Río, un samoyedo de 24 kilos, que es su inseparable compañero | CARAS

La distancia con sus hijos y el conflicto familiar

Por otra parte, Pepe Ochoa también se refirió al delicado momento que atravesaría Facundo Arana en su relación con sus hijos India, Yaco y Moro. Según su relato, los problemas familiares vienen de hace tiempo y uno de los episodios más tensos habría ocurrido tras el accidente que sufrió su hija mientras practicaba equitación. En aquel momento, trascendió que el intéprete habría tenido dificultades para ingresar a la clínica donde estaba internada la joven. El panelista recordó que el conflicto también estaría relacionado con la oposición del padre al vínculo sentimental de su hija con un hombre mayor, que era su profesor ecuestre.

De acuerdo con la información que manejó Ochoa, la situación con María Susini se habría agravado al punto de que el músico ya no tendría autorización para ingresar al country de Pilar donde vivían. “Lo que me dicen es que no tienen contacto, que María no lo quiere ver”, aseguró. Además, explicó que actualmente la comunicación entre ellos estaría limitada exclusivamente a cuestiones relacionadas con los chicos.

Facundo Arana, María Susini | Instagram

Según las versiones que trascendieron esta noche, Facundo Arana atravesaría un momento de fuerte distanciamiento familiar, en medio de los cuestionamientos por su presunto romance con Marian Saud y los conflictos que arrastra con María Susini y sus hijos. Por ahora, el panorama estaría marcado por la falta de diálogo y una relación familiar cada vez más deteriorada.