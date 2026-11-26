Marian Saud atraviesa una etapa enfocada en sus proyectos personales y en las metas que imagina para los próximos años. En una reciente aparición en la Revista CARAS, la diseñadora compartió aspectos de su presente, su forma de ver los vínculos y algunos objetivos que ocupan un lugar importante en su vida cotidiana, ofreciendo un panorama poco habitual sobre su costado más personal.

Marian Saud reveló cuál es uno de sus mayores sueños vinculados al amor

Marian Saud abrió las puertas de su mundo personal en una entrevista con la Revista CARAS, donde dejó de lado los proyectos profesionales para compartir aspectos de su presente y los anhelos que la acompañan desde hace tiempo. Lejos de centrarse únicamente en su carrera, la diseñadora mostró una faceta íntima marcada por la búsqueda de vínculos genuinos, la importancia de los afectos y la ilusión de construir un futuro en compañía.

Marian Saud

Reconocida por su trabajo en el universo de la moda, la empresaria construyó un camino propio a partir de una identidad vinculada a la creatividad. A lo largo de los años desarrolló proyectos relacionados con el diseño y el emprendimiento, consolidando un perfil que combina sensibilidad estética con una marcada dedicación al trabajo. Sin embargo, en esta oportunidad eligió hablar de aquello que trasciende el ámbito laboral y forma parte de sus metas más profundas.

Durante la entrevista, Marian Saud se definió a sí misma como una persona con múltiples matices. Según contó, se reconoce como alguien “un poco caprichosa, impulsiva, idealista, exigente, de buen humor, muy trabajadora, sincera y honesta”. Esa descripción sirvió para retratar una personalidad que combina determinación con sensibilidad y que encuentra en sus relaciones personales un espacio fundamental de su vida.

Marian Saud

Actualmente, la diseñadora explicó que no está en pareja, aunque disfruta plenamente de los momentos compartidos con su entorno. Las reuniones alrededor de una buena comida y las largas conversaciones forman parte de esas pequeñas rutinas que valora especialmente. También se describió como una mujer coqueta y comprometida con la idea de aportar a una sociedad con mayores oportunidades para todos.

Los proyectos personales que Marian Saud imagina para su futuro

Al profundizar sobre sus deseos a largo plazo, Marian Saud habló de uno de los objetivos que ocupa un lugar central en sus pensamientos. “Soy Cáncer con ascendente en Escorpio, o sea, muy sensible”, expresó al referirse a una característica de su personalidad que considera determinante a la hora de vincularse. Esa sensibilidad, según explicó, también influye en la manera en que proyecta su vida.

Marian Saud

Fue entonces cuando compartió la reflexión más personal de toda la charla con la Revista CARAS. La empresaria aseguró que su mayor sueño es encontrar una relación duradera y formar una familia. En sus propias palabras, le gustaría “tener un amor para toda la vida y formar una familia”. Además, reconoció que su costado idealista la lleva a esperar el momento adecuado y a la persona indicada, una aspiración que definió como una especie de anhelo permanente.

En los últimos días, Pepe Ochoa la vinculó con Facundo Arana durante una emisión de LAM (América), por imágenes que despertaron rumores de relación. Más allá de los rumores, las palabras de Marian Saud reflejan una etapa de introspección y proyectos a futuro. Con una carrera consolidada y una mirada optimista, la diseñadora dejó en claro que sus metas hoy están relacionadas con la construcción de una familia y la posibilidad de compartir la vida con una persona con la que pueda proyectarse a largo plazo.

Marian Saud

Marian Saud atraviesa una etapa en la que los proyectos personales ocupan un lugar central en sus planes a futuro. La diseñadora compartió cuáles son las metas que busca concretar con el paso del tiempo y dejó en claro que su mirada está puesta en construir vínculos duraderos y en desarrollar una vida familiar acorde a sus expectativas.

VDV