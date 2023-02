Mariana Brey reveló el problema de salud que padece y se convirtió en el centro de todas las noticias. La panelista, a través de sus redes sociales dio detalles del drama que está atravesando y que le ocasiona un gran dolor en sus dientes.

La integrante del programa “Socios del espectáculo” publicó: "Bueno, llegué a casa. Día largo hoy. Largo y doloroso. Me tocó pasar por el dentista hoy. Les digo que en un año y medio se me detonó la boca. Covid, cuarentena, no tengo ni idea con qué tiene que ver. No sé si notan, pero tengo la mitad de la boca dormida", comenzó.

Mariana Brey padece un problema de alud que no la deja dormir

Brey continuó: "Mucho dolor, mucho dolor. Sentí que se me estaban cayendo los dientes. Entonces llamé desesperadamente al doctor. Siento que se me están cayendo todos los dientes. Tengo las encías todas inflamadas. Una gingivitis que no te puedo explicar".

Terminó expresando que : "hoy quedé como dos horas con la boca abierta. Y esto recién arranca", dijo la panelista quién hace unos meses había acaparado las noticias por las graves denuncias que recibió por parte de su marido.

Cuando la consultaron en esa ocasión expresó: "Si, estoy sorprendida. Pero no tengo mucho para hablar porque no me corresponde. La realidad es que no me corresponde, es el padre de mi hija, mi ex pareja. Somos familia. Siempre me preguntaron yo digo lo mismo", sostuvo.

Mariana Brey asegura sentir que se le caen los dientes

Mariana Brey dijo, además: "Confío en él, creo en su palabra y no me corresponde hablar a mí. El tiempo acomoda todo y todo queda en manos del abogado. En ese sentido él contrató a un abogado que tendrá todas las respuestas. Espero que me respetes, pero no puedo", finalizó sus declaraciones.

GR