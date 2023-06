La periodista Mariana Brey hizo su descargo en LAM luego de que viralizara el escándalo al aire entre en Argenzuela, programa de Jorge Rial y que de momento conduce Diego Brancatelli. La periodista se sintió destratada por parte de periodista militante del Kirchnerismo y sentó su postura frente a esta bochornosa situación donde su trabajo y su palabra se vio ninguneada.

“Sí, se vio lo que se vio al aire. Si me preguntas concretamente por eso, lo que pasó es lo que se vio al aire (Pablo Moyano dejó el móvil, por la opinión de Mariana, lo que terminó en un tire y afloje entre ella y Brancatelli). Y bueno, la y la gente opinó respecto a lo que se vio al aire”, explicó en un principio Mariana Brey.

“Sí vos me preguntas a mí, yo me sentí muy incómoda. Por supuesto, claro que sí, no me gusta que me des acrediten que invaliden mis preguntas. No me gusta que pase eso, menos entre compañeros, entre pares. Me parece que no está bueno, no es lindo, a mí me gustan las arreglar las cosas, en general en privado, o sea, si tengo algo con un compañero lo charlo, pero bueno, eso no se excedió. Nos excedió, pasó en el aire, sucedió en el aire. Bueno, yo respondo en el aire, esa es la realidad”, expresó Mariana Brey.

Mariana Brey descargó su enojo y espera disculpas: “Hay que hacerse respetar”.

La famosa periodista continuó en su descargo: “De pronto me encontré con un grupo de hombres explicándole a una mujer cómo son las cosas ¿¡entonces!? ¿Qué feo no? Eso es lo que no me gustó. No, no me gustó que me destraten. Entonces dije, basta, bueno, puse como un punto. Me parece que hay que hacerse respetar también cuando el otro excede el límite. Bueno, vos le decís, mira, hasta acá. Y yo en general, Y Puedo decir, siempre, soy muy respetuosa, respeto mucho a mi compañero, a mis compañeros, en todos los trabajos. Valido a la otra persona.”.

Mariana Brey se mostró muy desconcertada y sobre todo maltratada con la situación vivida al aire, algo que nunca le había pasado mientras la conducción de Argenzuela la llevaba Jorge Rial. “Puedo tener miles de diferencias, pero nunca pierdo de vista que es una persona que es un compañero. Y bueno, esa esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque ya no estamos hablando ni de ideología ni de estamos hablando de personas. Sí me sentí destratada”.

Mariana Brey descargó su enojo y espera disculpas: “Hay que hacerse respetar”.

Mariana aseguró que el grupo de trabajo en Argenzuela es un “lindo equipo de trabajo” y agregó: “O sea, me tengo que defender como puedo, con con mi estilo, a mi manera y con respeto siempre. Y validando al otro siempre entonces, bueno, ese es mi estilo”.

Mariana Brey espera unas disculpas por parte de sus compañeros

Mariana mantiene su postura de diálogo y se hace cargo de lo que pasó al aire, en esa línea mantiene su postura de no entrar en detalles de lo que pasó fuera del aire.

"Lo que pasa fuera del aire queda fuera del aire. Obviamente que me gustaría que mis compañeros hayan visto el type. Me parece que ver lo que pasó en el programa, tanto ayer como antes de ayer es lo que va a ayudarlos para darse cuenta y hacer una autocrítica y saber si estuvieron bien o mal, quizás creen que estuvieron bien… Y bueno, está en todo su derecho", remarcó la perdiodista.

“Yo, sí les importa saber o cómo me sentí, me sentí mal. También lo hice saber esto que te estoy diciendo, lo que lo que hice saber”, aseveró la famosa

“No es que me victimizo. Para nada. No me gustó que me pasara eso. Yo creo que en algún momento van a van a venir las disculpas. Pero por ahora estoy tranquila”, cerró el cargo Mariana Brey.

S.A.