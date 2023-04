Mariana Brey dio su punto de vista sobre la entrevista que dio Jey Mammón a Jorge Rial: "Lo vi más entero"

Jey Mammón está en el ojo de la tormenta luego de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso sexual con acceso carnal cuando era menor de edad. La actitud del humorista fue la esperada: se recluyó de los medios por unos días hasta que lanzó un comunicado, muy frio y poco claro, a través de su Instagram. Varias figuras del medio no se sintieron satisfechas con este comunicado, por lo que le exigieron que hable frente a las cámaras. Quien consiguió la entrevista fue Jorge Rial, conductor de Argenzuela, que siempre se mostró duro y tajante con el caso.

La entrevista dio mucho de que hablar y Mariana Brey dio su opinión sobre lo que se vio. En Socios del Espectáculo, programa del cual es panelista, le consultaron por la nota: "¿Cómo viviste vos la entrevista, desde el programa?", le pregunto Rodrigo Lussich a la panelista del programa de Jorge Rial. Ella, no sólo respondió desde lo que vio, sino también dio otros detalles de cómo se gestionó el reportaje.

Jey Mammón y Jorge Rial durante la entrevista

Sin pelos en la lengua, Mariana Brey contó: "La entrevista se emitió prácticamente en crudo, entera. Se recortó en etapas, sino hubiese sido una entrevista de un poco más de una hora y para un programa no es viable televisivamente. Entonces, se fragmentó para poder hacer un análisis de la entrevista en cada etapa", aclaró con respecto a las dudas que circularon sobre la edición de la entrevista que Jorge Rial le hizo a Jey Mammón.

Además, dio su opinión sobre cómo lo vio a Jey Mammón durante el reportaje: "En lo personal, yo quedé muy sorprendida porque no me imaginaba ver a Jey en esos términos. Lo vi más repuesto de lo que me imaginaba. Lo vi más entero", agregó Mariana Brey.

Posteriormente, Adrián Pallares le consultó si Jey Mammón le dijo algo a Jorge Rial fuera del aire. Entonces, Mariana Brey respondió: "Hay material que no sé si Jorge lo escuchó, pero sí Mauro Federico (periodista). Fue quien gestionó la nota varios días antes. Incluso fue a la casa de Jey Mammón", reveló la periodista. Luego, aclaró: "Ellos tienen una relación por fuera porque habían trabajado juntos. La entrevista se hace con Jorge Rial porque Jey Mammón lo elige a Jorge".

Jey Mammón en el descargo que subió como video a su Instagram

Con respecto encuentro previo que tuvo Jey Mammón con Mauro Federico, Mariana Brey explicó: "En la charla previa, Jey le hace escuchar a Mauro Federico parte de los audios que tenía con Lucas. Y le muestra chats. Yo no los escuché, pero en los audios se podría interpretar, por lo que me contó Mauro, como un apriete, como una extorsión", sobre el material que le mostró al periodista. Entonces, la periodista opinó y dudó sobre esto: "Si así fuera, no entiendo por qué a esta altura Jey no hizo una denuncia por extorsión", finalizó con seguridad.

Lucas Benvenuto reaccionó luego de la entrevista de Jey Mammón con Jorge Rial

El denunciante reaccionó en Instagram a través de un posteo que se refería a la verdad de su palabra luego de que Jey Mammón tuviera la entrevista en Argenzuela, programa que conduce Jorge Rial en C5N. En medio de la tormenta, el humorista expresó: "Yo necesito gritar a los cuatro vientos, no mi verdad, la verdad".

Historia de Instagram que subió Lucas Benvenuto luego de la entrevista

Lucas Benvenuto, quien demandó legalmente e hizo pública la denuncia al enterarse que fue catalogada como prescripta, publicó una historia de Instagram con un corazón amarillo y un emoji con la boca cerrada, agregando el hashtag "YO SÍ TE CREO", como respuesta mediática a la entrevista de Jey Mammón con Jorge Rial.

