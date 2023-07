Mariana Fabbiani rompió el silencio sobre los rumores de romance con Luis Miguel

Mariana Fabbiani se animó a hablar de los rumores de romance con Luis Miguel y respondió las preguntas que hace años vienen dando vuelta en la cabeza de sus fans. La conductora de El Diario De Mariana no dudó en referirse al cantante mexicano y le contestó sin filtro a Catalina Dlugi en una entrevista en Agarrate Catalina.

Qué pasó entre Mariana Fabbiani y Luis Miguel

Dlugi no dejó pasar la oportunidad de indagar sobre las versiones que afirmaban que Mariana Fabbiani había vivido un romance con el legendario Luis Miguel durante el rodaje del videoclip de "Suave", donde compartieron pantalla junto a Betina O’Connell y Vittoria D’Apice.

Con una sonrisa en el rostro, la conductora respondió: "Es terrible que haya gente que no me crea cuando digo que no pasó nada entre nosotros. A veces, la fantasía es más atractiva que la verdad, y aunque yo cuente la verdad, la gente elige creer lo que quiere. Pero déjenme decirles que si hubiera pasado algo, ¡yo misma lo hubiera gritado a los cuatro vientos!".

Luego, entre risas contagiosas, agregó: "Aunque nunca sucedió nada, ¡podría haber pasado perfectamente! Él era un tanto problemático, pero también amoroso. Guardo un lindo recuerdo de aquel momento. Me encantaría entrevistarlo en la actualidad. Estaba en la cima del éxito, es un talentoso y un gran artista. ¿Quién sabe? Podría haber existido esa chispa, pero, en definitiva, nada pasó".

Así, Mariana Fabbiani dejó en claro que la realidad y la ficción pueden mezclarse en la mente de los demás, pero ella sabe que su verdad es lo que realmente importa. Un encuentro que pudo haber sido más que un sueño, pero que finalmente quedó en el terreno de lo imaginario, dejando una anécdota divertida y especulativa junto a Luis Miguel para la posteridad.