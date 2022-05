Mariana Genesio Peña fue víctima de un ataque transfóbico.

Mariana Genesio Peña vivió un terrible episodio de violencia en su contra, en pleno barrio de Palermo. La actriz y bailarina estaba dando una nota para LAM y mientras daba sus comentarios de cómo vivió la fiesta de los Premios Martín Fierro, un desubicado arremetió verbalmente contra ella.

Mariana Genesio Peña estaba explicando que no se dio cuenta si la China Suárez estuvo en la fiesta, pues ella estaba disfrutando del momento en compañía de Lali Espósito y otros amigos y amigas famosas que estaban en la fiesta y de repente escuchó: “¿Eso es un trava, no?”. Mariana, en medio de la entrevista, preguntó sobre lo qué esa persona había dicho e intentó ver de dónde había aparecido.

“Hay dos géneros, nada más”, volvió a decir esa persona. La actriz, en su intento de continuar la entrevista, dijo: “!Qué horror!”, pero esa persona, muy maleducada, continuó en su ataque. “Los demás son todos trastornos mentales”.

“Es la primera vez que me pasa una cosa así. Hay que estar atentos a estas cosas. Así como hay causas que andan dando vueltas en la TV, que tenemos que apoyar, está buenísimo estar atentos a los mensajes de odio, sobre todo con las personas trans, con las personas que piensan distinto, con las personas que sufren la falta de derechos y la falta de igualdad”, comentó la actriz.

“En mis tantos años de persona trans, nunca lo viví. También hay que tomarlo como de quién viene, hay personas que están desequilibradas y andan sueltas por la calle y son agresivas, pero bueno, hay que estar atentos”, remarcó Mariana Genesio Peña. Si sos víctima de algún ataque de este tipo, podés comunicarte con la línea del INADI 0800-999-2345 y hacer la respectiva denuncia.

Mariana Genesio Peña explicó el porqué de su apoyó a Facundo Arana

La polémica entre Facundo Arana y Romina Gaetani avanza su curso, ahora con abogados de por medio. En ese marco, Mariana Genesio Peña explicó el porqué decidió salir a apoyar al actor.

“La verdad fue un impulso. Me desperté y sentí la necesidad simplemente de comentar lo buena persona que fue conmigo y con las personas que lo vi interactuar, pero mi intención nunca fue desacreditar lo que dijo Romina, ni ponerme de un lado ni del otro”, expresó la actriz.

“No fui testigo de esa relación, así que me parece totalmente legítimo que Romina cuente su experiencia, está en todo su derecho, me parece totalmente válida, pero también me pareció válido destacar que Facundo es una gran persona, es un gran amigo, que es una persona compañera y siempre lo vi desde ese lugar”, afirmó Mariana Genesio Peña.