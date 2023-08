Yanina Latorre es conocida por manejar la información más sensible de los famosos, y eso le ha generado varios enfrentamientos a lo largo de su carrera como periodista. Recientemente, en LAM reveló un polémico episodio que vivió con Claudio Paul Caniggia.

En el programa de Ángel De Brito estaban hablando sobre Charlotte Caniggia, que está ensayando para participar del exigente reality de Marcelo Tinelli, el Bailando 2023. En medio de este debate, las angelitas empezaron a hablar de la fuerte interna familiar de los Caniggia, pues ninguno de los dos mediáticos se hablan con Claudio Paul Caniggia ni con Mariana Nannis.

Claudio Paul Caniggia

Entonces, Yanina Latorre contó una amenaza que recibió por parte de Claudio Paul Caniggia. "No es por bancar a Caniggia padre, que aparte no nos llevamos bien. De hecho, me ha amenazado con matarme un montón de veces", lanzó con contundencia la panelista de LAM.

Por supuesto que todos se asombraron por la bomba que tiró Yanina Latorre con tanta liviandad y le pidieron que cuente más. "Un día lo llamó a Diego y le dijo 'si no la cagás a trompadas vos, la cago a trompadas yo'. Ahí lo llamé yo y le dije 'Diego no es mi dueño, si tenés un tema conmigo, me llamás a mí y lo de cagarnos a tompadas, vemos", siguió.

Yanina Latorre

Frente a esta decisión de Claudio Paul Caniggia de llamar a Diego Latorre para solucionar un problema con Yanina Latorre, la angelita dijo: "Cada uno con el que pasa algo, lo llama a Diego y Diego no sabe ni lo que pasa". A todo esto, Ángel De Brito se vio muy interesado por lo que estaba contando su panelista y le consultó: "¿Y Diego qué le decía?".

"Diego me dijo 'dale, dejá de pelear'. Analía Franchín fue la que dijo algo de ellos. Él se confundió y lo llamó a Diego y lo puteó", le contestó Yanina Latorre al conductor.

Yanina Latorre y Diego Latorre

"Yo no había abierto la boca. Igualmente, si la abrí me la banco. Pero le digo 'es conmigo'. Porque Maradona cuando se calentaba me llamaba a mí, no lo llamaba a Diego. Pero Caniggia lo llamaba a Diego y le decía 'lo vamos a arreglar entre hombres'. ¿Qué entre hombres, bolu...? Si yo te nombré", cerró Yanina Latorre indignadísima.

NL.