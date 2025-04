Desde que Jorge Rial esta semana destapó el romance entre José Alperovich y Marianela Mirra, esta última comenzó a lanzar una seguidilla de historias de Instagram confirmando y ampliando la información de su vínculo con el preso.

El exgobernador de Tucumán y la mediática estarían unidos desde hace veinte años. Ambos mantuvieron su amorío en secreto hasta que finalmente el 1 de abril de este 2025 la modelo quebró el silencio y expuso su polémica relación.

Marianela Mirra admitió este martes que se encuentra en pareja con José Alperovich

Marianela Mirra volvió a hablar de su relación con José Alperovich: qué dijo

No conforme con su primer descargo, Marianela Mirra decidió contraatacar las críticas con más posteos en la red durante la madrugada de este jueves 3 de abril. "Creo que, supongo, dijeron, dicen. ¿Es real gente? Yo soy una persona fiel a mis convicciones, soy clara en mis cosas, nunca me resultó fácil estar en el foco de información, me vi obligada a contar sobre mi relación ¿Por qué ahora? Y porque ahora molestaba demasiado", comenzó explicando la ex hermanita de 41 años.

"Nada para esconder, y creo en la persona con la que estoy. Pese a quien le pese, no lo conozco de ayer. Sé quién es, y lo voy a acompañar, a la guerra voy por él. Años queriendo que aclare esta situación, hoy confirmo y siguen las críticas", se quejó insatisfecha con la reacción de su público.

El descargo de Marianela Mirra en Instagram

Luego, la ganadora de Gran Hermano 2007 decidió apuntar contra la perspectiva de género. “No voy a soltarle la mano, creo en él (José Alperovich) más que nunca. La perspectiva de género se llevó puesto a todos los hombres de plata. Hoy no te podés defender, porque es revictimizar a la supuesta víctima. Pregunto, ¿y cómo se defiende al acusado?”, puso de manifiesto la mediática.

El descargo de Marianela Mirra

Finalmente, Marianela Mirra rememoró el incidente que sufrió el exgobernador de Tucumán en la “zona baja” de su cuerpo al supuestamente haberse caído de la bicicleta a altas horas de la madrugada un 26 de agosto de 2019. “El chiste de que José fue operado por un golpe en bici, que le desarmó la uretra, en vez de reírse tanto, ¿será que es un animal semental? Con tantos problemas de salud preexistentes”, exclamó la modelo desmintiendo el testimonio de las víctimas de abuso sexual.

Marianela Mirra en Instagram

Marianela Mirra volvió a hablar de su relación con José Alperovich. La mediática defendió la inocencia de su enamorado desmintiendo las versiones que lo señalan como presunto abusador mediante su cuenta personal de Instagram.

