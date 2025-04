Este martes, Jorge Rial reveló que Marianela Mirra está en una relación con José Alperovich, ex gobernador de la provincia de Tucumán y actualmente condenado por abuso sexual. Ahora, la exganadora de Gran Hermano lanzó una fuerte acusación contra el periodista, asegurando que Rial la extorsionaba con la amenaza de hacer pública su relación con el político.

En una conversación con Matías Vázquez, conductor de Puro Show (Eltrece), Mirra explicó que decidió contar abiertamente su romance con Alperovich como una forma de ponerle fin a las amenazas y presiones del conductor de Argenzuela (C5N).

Marianela Mirra explicó cómo Jorge Rial la extorsionaba

Todo comenzó cuando la mediática recibió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram con una invitación para participar en el programa de Vázquez en Canal 13. Sin embargo, fue contundente: “¿Es en serio? ¿Cómo puedo dar explicaciones de mi vida para que me maten? Dejen a la gente vivir en paz”, rechazando así cualquier intención de seguir exponiendo su vida privada en los medios.

Luego, en la misma conversación, la abogada de 41 años reveló: “Este fin de semana hubo extorsión con contar sobre mi relación con José, por eso lo acepté. No busco absolutamente nada”, expresó, en línea con la declaración que hizo previamente en sus redes sociales: “Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió”.

Marianela Mirra denunció amenazas y presiones del conductor de Argenzuela.

Cuando el conductor de Puro Show le preguntó a quién se le había exigido el dinero, Mirra fue tajante: “La extorsión se la hizo a mi abogado. No creo que alguien se meta con Rial. Hace 10 años nadie opinó de las amenazas y faltas de respeto que me hizo al aire. Para cortar con toda esta eterna amenaza de mi relación con José, lo asumí”.

Según la interpretación de Vázquez, la ex participante del reality dio a entender que Jorge Rial la presionó a ella y su abogado para recibir dinero a cambio de no divulgar su relación con el exgobernador. Al negarse, decidió contar ella misma la verdad.

Marianela Mirra: “Jorge Rial se metió con mi familia y me quiere ver muerta”.

Luego, continuó y criticó el silencio de quienes trabajan en los medios: “Rial extorsiona y ninguno de ustedes se mete para no perder el laburo. Siempre juega fuerte y es difícil opinar. Además, tiene un micrófono que es un arma para él. Me di cuenta incluso en la Justicia, porque él siempre está de local. Mi problema con él fue plantarme y decirle que no”.

Por último, la ex Gran Hermano lanzó una durísima declaración: “No puedo vivir así. Hace 10 años expuse su modus operandi y por eso me odia. Se metió con mi familia y me quiere ver muerta”.

La denuncia informal de Marianela Mirra suma un nuevo capítulo a su histórica disputa con Jorge Rial, quien aún no ha respondido públicamente a sus acusaciones.