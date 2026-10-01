Mariano Martínez viajó a Disney con sus hijos Olivia, Milo y Alma y compartió su emoción: "Para siempre en nuestro corazón"

Mariano Martínez disfrutó de un viaje muy especial junto a sus hijos, Olivia, Milo y Alma. Mediante su red social, compartió algunas de las postales más tiernas junto a ellos y dejó ver la intimidad de sus días llenos de diversión y momentos inolvidables.

El tierno álbum familiar de Mariano Martínez y sus tres hijos en Orlando

Mariano Martínez disfrutó de unos días muy especiales junto a sus hijos y eligió compartir parte de esta experiencia con sus seguidores. El actor viajó a Orlando acompañado por Olivia, Milo y Alma, y publicó en su cuenta de Instagram un tierno álbum de fotos que retrató algunos de los momentos más destacados de la escapada familiar.

Olivia tiene 16 años, Milo 12 y Alma 8. Los dos mayores son fruto de su relación pasada con Juliana Giambroni, mientras que Alma es hija del actor y su expareja, Camila Cavallo. Los tres hermanos protagonizaron las postales que Mariano Martínez decidió mostrar en sus redes sociales y dejaron en evidencia la complicidad que mantienen entre ellos.

El tierno álbum familiar de Mariano Martínez y sus tres hijos en Disney

En una de las fotografías que compartió Mariano Martínez, los cuatro aparecen sonrientes frente al famoso castillo de Disney, uno de los escenarios más reconocibles del parque de animaciones. Todos lucieron looks cómodos y frescos, ideales para recorrer durante horas las distintas atracciones.

El tierno álbum familiar de Mariano Martínez y sus tres hijos en Disney

La imagen familiar capturó uno de los momentos más especiales del viaje y rápidamente se convirtió en una de las fotos más tiernas del álbum. Con el emblemático castillo como telón de fondo, Mariano Martínez y sus hijos disfrutaron de una jornada llena de paseos y entretenimiento.

En otra de las imágenes, Mariano Martínez aparece nuevamente junto a Olivia, Milo y Alma, esta vez abrazados y sonrientes mientras posan con el globo Icónico de Universal Studios. A diferencia de Disney, Universal es otro de los grandes complejos de parques temáticos de Orlando, lo que significa que la familia aprovechó el viaje para recorrer ambos destinos.

El tierno álbum familiar de Mariano Martínez y sus tres hijos en Universal

La complicidad entre Olivia y Alma, las hijas de Mariano Martínez

Además de las imágenes que publicó en su feed, Mariano Martínez también utilizó sus historias de Instagram para mostrar algunos momentos más íntimos del viaje. En una de ellas, Olivia aparece abrazada a Alma, ambas sonrientes y felices frente a la cámara. La escena permitió ver el vínculo cercano que mantienen las dos hermanas y se sumó al álbum familiar que el galán fue construyendo durante la escapada.

La complicidad entre Olivia y Alma, las hijas de Mariano Martínez

Mariano Martínez también compartió un video de una de las caminatas por el enorme parque. Mientras recorrían el lugar, de fondo se escuchaba “Vivir mi vida”, la canción de Marc Anthony que le aportó una cuota todavía más emotiva al recuerdo.

En su publicación, Mariano Martínez escribió emocionado: "Un viaje, miles de recuerdos y momentos que van a quedar para siempre en nuestro corazón. Qué lindo vivir todo esto juntos. Los amo. Hasta el infinito y más allá". Así, más allá de las atracciones y los escenarios característicos de los parques, eligió poner el foco en los momentos compartidos y en la complicidad entre sus hijos.

De esta manera, Mariano Martínez viajó a Disney con sus hijos Olivia, Milo y Alma y compartió su emoción. El artista mostró con orgullo la escapada llena de momentos especiales que realizó con sus herederos y cosechó una lluvia de "likes" por parte de sus seguidores.