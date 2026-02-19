Así está hoy Alma, la hija de Mariano Martínez y Camila Cavallo

Mariano Martínez eligió ser parte de la nueva temporada teatral de Villa Carlos Paz, donde el actor también disfruta de relajadas jornadas junto a sus hijos: Olivia, de 16 años, y Milo, de 12–fruto de su unión con Giuliana Giambroni- y Alma, de 8 años, que tuvo con Camila Cavallo. Allí, Mariano integra el elenco de la obra “Ni media palabra” que se presenta en el teatro Holiday de la ciudad cordobesa.

El actor y su hija de 8 años adoran jugar juntos en el río.

La felicidad de Mariano es total cuando alguno de sus herederos llega hasta Carlos Paz para disfrutar de unos días juntos. Esta vez, fue el turno de Alma, la menor de la familia.

En los bellos paisajes de la Villa Carlos Paz, padre e hija se divierten armando coreos.

Qué dijo Mariano Martínez sobre la relación con su hija Alma.

“Desde que nació jugar con ella fue siempre una forma de amarnos… Imaginación pura, disfraces improvisados, muñecos que cobran vida y mundos que juntos inventamos… Lo increíble es que seguimos jugando igual que hace 6 años con ¡mi chiquita mágica! Y eso me emociona profundamente”, asegura Mariano.

Cómo son los días del actor y su hija en Córdoba

Felices y a pura complicidad, Mariano y Alma disfrutan de sus jornadas en el agua donde improvisan coreografías y pasos de arte, la gran pasión de la niña que, según su padre, es: “Luminosa, libre y feliz”.