De Mariano Martínez a Sofía Jujuy Jiménez, Gege Neumann y Benicio Gravier: todos los looks de uno de los eventos más top de la noche porteña

De Mariano Martínez a Sofía Jujuy Jiménez, Gege Neumann y Benicio Gravier, la apertura de Casa Fabric en Remeros Beach reunió estilos que marcaron tendencia en una noche porteña donde moda y lifestyle se encontraron en un mismo escenario. Las propuestas se reunieron en un evento que combinó gastronomía, diseño y un entorno único frente al agua.

De Mariano Martínez y Sofía Jujuy Jiménez hasta Gege Neumann y Benicio Gravier, los looks de la apertura más top de la noche porteña

La apertura de Casa Fabric en Remeros Beach se convirtió en una gran celebración que reunió a celebridades, referentes de la moda y figuras del espectáculo. En un entorno que combina gastronomía nikkei, diseño y naturaleza, la noche porteña tuvo uno de sus momentos más destacados con la presencia de invitados que marcaron tendencia con sus estilos.

Benicio Gravier | Créditos: Casa Fabric

En su llegada al evento, Benicio Gravier se lució con un look total black compuesto por una camisa abotonada y un pantalón al tono. El conjunto transmitió sobriedad y elegancia, reforzado por un calzado discreto. La estética moderna y juvenil se integró con el ambiente cálido y sofisticado del lugar.

Carola Reyna y Luciana Salazar | Créditos: Casa Fabric

La inauguración de Casa Fabric en Remeros Beach marcó un hito en la propuesta lifestyle del norte del Gran Buenos Aires. El nuevo formato de Fabric Sushi traslada el ADN de la marca a un entorno más relajado y social, donde la cocina nikkei convive con la música, el paisaje y el ritmo del lugar.

Gege Neumann | Créditos: Casa Fabric

Gege Neumann se presentó en la apertura con un conjunto negro compuesto por un saco con mangas arremangadas, un top con brillos y pantalones amplios que aportaron movimiento. El look se completó con sandalias de taco alto, generando una propuesta elegante y moderna.

Eleonora Wexler y Pamela David | Créditos: Casa Fabric

Según se conoció, la propuesta de Casa Fabric busca acompañar distintos momentos del día, desde almuerzos frente al agua hasta cócteles al atardecer. La carta mantiene la esencia de la cocina nikkei, con sushi, rolls y tiraditos, pero suma opciones pensadas para el contexto de Remeros Beach, como rabas acevichadas, milanesa lombata, tapeos y una hamburguesa blend.

Mariano Martínez y su hija | Créditos: Casa Fabric

Por su parte, Mariano Martínez asistió al lugar junto a su hija; ambos apostaron por atuendos que transmitieron estilo urbano. El actor optó por una camisa de mangas cortas a juego con un pantalón beige, sumando unas zapatillas bicolor y una gorra clara. Su hija lució un chaleco gris sin mangas con botones, pantalón al tono junto a un clutch negro.

Mel Lezcano y María Susisni | Créditos: Casa Fabric

En su llegada a Casa Fabric, Sofía Jujuy Jiménez lució un vestido negro strapless acompañado por un abrigo en tonos gris y blanco que llevó sobre los hombros. Su look se destacó por la combinación de sencillez y elegancia, en sintonía con la atmósfera del evento, que reunió a destacadas celebridades.

Sofía Jujuy Jiménez | Créditos: Casa Fabric

De Mariano Martínez a Sofía Jujuy Jiménez, Gege Neumann y Benicio Gravier, los looks de la apertura de Casa Fabric en Remeros Beach reflejaron diversidad y estilo en una noche que reunió a grandes figuras de la escena porteña. Entre moda, gastronomía y un entorno único, el evento se consolidó como uno de los más destacados de la temporada.

VDV