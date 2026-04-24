Así es la casa de Mariano Martínez: de dos pisos, diseño moderno y un gimnasio privado con vista a la pileta

Mariano Martínez mostró cómo es su casa de dos pisos, con diseño moderno y un gimnasio privado con vista a la pileta. La vivienda combina espacios abiertos y ambientes luminosos que refuerzan la conexión con el exterior, integrando comodidad y estilo en cada detalle. Los espacios interiores mantienen una estética que se complementa a la perfección con su rutina.

De dos pisos y diseño moderno: La increíble casa de Mariano Martínez

La casa de dos pisos de Mariano Martínez se destaca por su diseño contemporáneo y su gimnasio privado con ventanales hacia la pileta. Cada sector de la propiedad fue pensado para aprovechar la luz natural y mantener una relación constante con el entorno verde que la rodea, logrando conformar un espacio que se equilibra con la vida familiar.

Mariano Martínez

A través de sus redes sociales, el reconocido actor compartió en distintas ocasiones imágenes que permitieron ver cómo es el interior de su residencia. Sus publicaciones mostraron ambientes que se integran con el jardín y grandes ventanales que potencian la luminosidad en cada rincón. En el interior, los espacios fueron diseñados bajo una lógica minimalista.

La cocina de Mariano Martínez, integrada y de estética clara, combina superficies en tonos neutros con detalles en madera. Está diseñada para ser un ambiente donde la rutina diaria del actor y sus hijos se combine con momentos de distensión El living continúa con esa misma línea estética, con muebles de diseño moderno y colores suaves.

Mariano Martínez

Por otro lado, la planta alta de la casa sigue el mismo estilo, con habitaciones amplias y con ventanales con vistas al jardín y acceso a balcones. Además, el actor tiene un sector especial donde ensaya sus escenas para películas u obras. El ambiente se encuentra diseñado para que pueda disfrutar de su trabajo y practicar sus habilidades musicales.

El gimnasio privado con vista a la pileta de la casa de Mariano Martínez

Uno de los detalles que más le gustó a los seguidores de Mariano Martínez, que es protagonista de gran parte de sus fotos y videos: su gimnasio personal. Este sector de la casa está preparado para seguir las distintas rutinas de ejercicio del artista. Cuenta con máquinas de última generación, pesas, mancuernas y un piso engomado para acompañar su entrenamiento.

Pero el mayor atractivo de este espacio son sus paredes vidriadas, que permiten una conexión directa con el jardín exterior. En este sector, el actor decidió colocar una cama elástica para compartir tiempo de diversión con sus hijos. También se puede ver una pileta de gran tamaño con un sector para tomar sol y aprovechar el espacio verde que la rodea.

El patio de la casa de Mariano Martínez se presenta como un espacio amplio y luminoso, rodeado de vegetación y palmeras que aportan frescura y un aire natural al entorno. Junto a la gran pileta tiene un mobiliario para disfrutar de los días soleados. En uno de los laterales, una escalera caracol conecta con un balcón de las habitaciones superiores.

Mariano Martínez

Mariano Martínez mostró cómo es su casa de dos pisos, con diseño moderno y un gimnasio privado con vista a la pileta, que se integra a un entorno pensado para la comodidad. La propiedad combina espacios abiertos y ambientes luminosos que refuerzan una estética contemporánea, mientras que cada sector mantiene detalles que acompañan la vida familiar.

VDV