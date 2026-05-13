La historia de Mariano Martínez sobre cómo fue crecer con padres adolescentes: “Me tuvieron a los 16 años”

Mariano Martínez atraviesa una etapa mucho más introspectiva y emocional de su vida. Lejos de enfocarse únicamente en su carrera artística, el actor habló recientemente sobre su historia familiar y sobre cómo el paso del tiempo le permitió resignificar muchas situaciones que marcaron su infancia.

Mariano Martínez

A sus 47 años, y siendo padre de Olivia, Milo y Alma, Mariano Martínez aseguró que convertirse en papá cambió por completo la manera en la que entendía a sus propios padres. Especialmente porque ambos lo tuvieron siendo apenas adolescentes, una situación que condicionó gran parte de la dinámica familiar que vivió durante sus primeros años.

Así fue la vida de Mariano Martínez

Mariano Martínez recordó que sus padres tenían solamente 16 años cuando nació. Con el tiempo, el actor logró comprender que muchas de las dificultades o errores que atravesó durante su crianza estaban directamente relacionados con la inmadurez y las herramientas emocionales limitadas que podían tener a esa edad.

Mariano Martínez

Sin embargo, lejos de quedarse en el reproche, eligió enfocarse en el amor y el esfuerzo que ambos hicieron para acompañarlo mientras también crecían como personas. Además, el actor también profundizó sobre la compleja historia personal de su madre, marcada por situaciones difíciles durante su infancia, algo que hoy entiende desde un lugar mucho más empático y maduro.

Mariano Martínez habló sobre cómo la paternidad lo salvó

Para Mariano Martínez, reveló que convertirse en padre fue fundamental para iniciar un proceso de sanación emocional y de revisión personal. Según explicó, entender a sus padres desde otro lugar le permitió liberarse de muchos sentimientos del pasado y construir una crianza diferente junto a sus propios hijos.

Mariano Martínez

El actor aseguró que ese trabajo emocional fue clave para no repetir ciertos patrones familiares y poder vivir la paternidad de una manera mucho más consciente. En ese sentido, destacó la importancia de sanar heridas internas para evitar trasladarlas a las nuevas generaciones. Además, recordó que la corta diferencia de edad con su mamá generaba un vínculo muy particular. Fue así como Mariano Martínez dejó una reflexión profunda sobre la familia, el perdón y la importancia de cortar ciertas cadenas emocionales.