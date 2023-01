Virginia Gallardo es mamá de Martina, quien en mayo cumplirá sus primeros tres años de vida. En las últimas horas, evidentemente le estuvieron llegando varias consultas sobre la posibilidad de estar esperando un segundo hijo, por eso la bailarina decidió hacer un posteo en redes sociales para despejar las dudas.

Con una microbikini colorada, la panelista de Socios del Espectáculo, subió una Historia de Instagram y escribió un mensaje directo que respondía sobre el tema.

Virginia Gallardo enfrentó rumores de embarazo con una microbikini colorada.

"No gente, no hay baby en camino", señaló Virginia Gallardo. Allí, se la veía con un traje de baño en dos partes. La de arriba tenía un maxi moño en el centro, la de abajo era súper cavada.

La microbikini tenía apliques color plata, por eso eligió sumar un collar similar.

De esta manera, la ex de Ricardo Fort dejó en claro que, por ahora, seguirá siendo mamá de una sola niña.

Virginia Gallardo en Socios del Espectáculo.

Virgina Gallardo habló de su nueva participación como panelista en Socios del Espectáculo

Virginia Gallardo, ex panelista de Intrusos, se encuentra participando en un nuevo ciclo en la pantalla de El Trece, en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Socios del Espectáculo. Virginia Gallardo, contó como esta viviendo esta nueva etapa en el inicio de este 2023.

Mientras se buscaba indagar por qué habría dejado de formar parte del programa Intrusos en la señal de América, ella respondió: “No siempre hay un conflicto. Simplemente son cambios necesarios a veces y está bien”. Además agregó: “Yo estoy en programas diarios hace 15 años y si los acepto es porque yo estoy muy feliz con las propuestas. Yo me voy siempre feliz y trato de ser buena compañera. Cuando surgen nuevas propuestas te mima, decís ‘tan mal las cosas no las he hecho’”.

Antes de finalizar, Virginia Gallardo dijo: “Yo no había planeado estar en Intrusos ni salir de Intrusos, ni hoy estar en Socios. Estoy muy feliz. Este equipo que hoy está en Socios fue un esfuerzo muy grande que hicimos, fue sostener una marca de muchos años”.