Mario Pergolini aclaró que no se burló del llanto de Andy Kusnetzoff: "Está el video"

Andy Kusnetzoff se quebró al aire en Perros de la calle (Urbana Play) mientras reflexionaba sobre la situación de las personas con discapacidad tras los recortes en las pensiones anunciados por el actual gobierno. La escena sensibilizó a los oyentes, pero también generó debate entre los usuarios: algunos criticaron la exposición pública de sus emociones, mientras otros lo respaldaron. En paralelo, un gesto de Mario Pergolini encendió la polémica. El exconductor de CQC pareció imitar entre risas el llanto de su ex notero, lo que muchos interpretaron como una burla.

Mario Pergolini

Mario Pergolini sostuvo que no se burló del llanto de Andy Kusnetzoff

Las imágenes de ese momento se viralizaron y rápidamente se multiplicaron las especulaciones. Pergolini, consultado por cronistas en plena calle, reaccionó entre sonrisas y se limitó a decir que no sabía de qué le hablaban, actitud que alimentó aún más la controversia. En LAM (América TV) se mostró esa reacción y las redes sociales no tardaron en estallar con acusaciones de falta de respeto hacia Kusnetzoff.

Este viernes, el conductor decidió enfrentar el tema en su programa Deja que entre el sol (Vorterix). Allí aclaró que su imitación no tenía nada que ver con Andy, sino con un video de los amigos de Moski (Lautaro Moschini), un streamer que recientemente se mudó a Dubái. Según explicó, en su ciclo estaban comentando cómo algunos de sus ex compañeros lloraban en cámara al recordar la partida de Moski. “De lo que estábamos hablando era de Moski, de sus excompañeros llorando y de lo único que hablamos fue de ese tema. No entiendo por qué ayer me encararon un montón de movileros... y me empezaron a preguntar por qué me había burlado de Andy”, señaló.

Andy Kusnetzoff

A medida que avanzaba en su descargo, Pergolini subió el tono. Molesto por cómo se instaló la versión, disparó: “El programa se ve en YouTube, podés ir para atrás y verlo. No te podés quedar con un recorte si querés opinar. Está el video. Si vos sos un nabo que vive de tirar tiros a otros y ver si la gente se pelea, entiendo que no quieras averiguar más”.

Antes de cerrar, Mario Pergolini admitió que entiende por qué surgieron las sospechas: “Yo podría haber hecho eso, no es que nunca hubiese hecho algo así”. Sin embargo, pidió que quede claro que no estaba en su ánimo ni en su intención burlarse del conductor de Urbana Play. “Ni siquiera estaba en mi cabeza el tema. No habíamos hablado de por qué había llorado Andy, ni me importaba tampoco”, concluyó tajante.

F.A