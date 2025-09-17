Así es la casa de Soledad Pastorutti en Santa Fe: llena de animales, vegetación y espacios verdes

Soledad Pastorutti es una de las artistas más queridas de la música argentina, con una carrera que la ha llevado a diferentes escenarios alrededor del mundo. Sin embargo, lejos de los reflectores y del ritmo agitado de Buenos Aires, la intérprete encontró su refugio en Santa Fe. Su casa, ubicada en Arequito, refleja a la perfección su espíritu simple y arraigado a sus raíces, rodeada de animales, vegetación y amplios espacios verdes que contrastan con la intensidad de su vida artística.

Casa de Soledad Pastorutti

La propiedad está situada a las afueras del pueblo, sobre la ruta, y allí Soledad Pastorutti vive junto a su esposo Jeremías y sus dos hijas, Antonia y Regina. El predio es tan amplio que también comparten el espacio sus padres, su abuela y su hermana Natalia con su familia. Cada rincón transmite la esencia de una vida campestre, marcada por la unión familiar y el contacto con la naturaleza.

Un hogar en contacto con la naturaleza

El terreno donde está construida la propiedad es totalmente impresionante. Rodeada de cabras, caballos, gansos, perros e incluso una tortuga, la familia convive diariamente con la vida al aire libre. Además, cuentan con una huerta propia que abastece de alimentos frescos a la mesa, reforzando la filosofía de lo simple y lo saludable.

Soledad Pastorutti en su huerta

Durante los meses cálidos, la pileta y el quincho se convierten en el centro de las reuniones familiares. Allí se celebran cumpleaños, asados y encuentros con amigos. Para Soledad Pastorutti, este espacio no solo representa un lugar de descanso, sino también de inspiración: entre árboles, senderos y pastizales, encuentra la calma necesaria para componer y mantenerse en equilibrio.

Raíces, familia y vida en comunidad

A pesar de que Buenos Aires se encuentra a más de 400 kilómetros de distancia, la cantante nunca sintió la necesidad de abandonar su pueblo. Para ella, vivir en Arequito es una elección de vida: le permite criar a sus hijas en el mismo entorno donde creció, rodeada de sus afectos y de costumbres que permanecen intactas.

Casa de Soledad Pastorutti

La convivencia con sus padres, su abuela, su hermana y sobrinos fortalece los vínculos familiares y le da a sus hijas la posibilidad de crecer en un ambiente seguro y lleno de amor. Soledad Pastorutti siempre ha destacado que este contacto diario con lo esencial le aporta paz y la mantiene conectada con su esencia.