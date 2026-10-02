Marley mostró la “habilidad” que heredó su hija, Milenka: “No hay que hacerle ADN”

Marley se convirtió en papá por primera vez en octubre de 2017, cuando nació Mirko, su hijo mayor. Siete años después, el 28 de diciembre de 2024, llegó Milenka, su segunda hija, y la familia quedó conformada por los tres junto al conductor. Desde entonces, sus redes sociales se convirtieron también en una ventana a distintos momentos de la vida cotidiana de sus hijos.

Marley junto a sus hijos, Mirko y Milenka

El conductor suele compartir con sus seguidores escenas familiares, juegos y pequeñas ocurrencias de sus hijos, especialmente de la menor, que a través de sus apariciones en redes fue ganando protagonismo. Esta vez, la menor del clan volvió a protagonizar un momento en el que el conductor se vió reflejado.

La divertida caída de Milenka

En el video que compartió Marley, Milenka aparece jugando con un perro. La pequeña se mueve alrededor del animal y, en medio del juego, se levanta para seguir caminando. Pero apenas logra ponerse de pie, pierde el equilibrio y cae hacia atrás.

El momento llamó la atención de del conductor, que no tardó en encontrar un parecido con él mismo. “¡No hay que hacerle ADN a Milenka, se cae igual que el padre!”, escribió junto al video. De esta manera, el conductor tomó con humor el pequeño accidente de su hija y lo relacionó con una característica que, según su propia mirada, ambos compartirían.

Las ocurrencias de Milenka que Marley comparte en sus redes

La caída mientras jugaba con el perro se suma a otros momentos de la vida cotidiana de Milenka que Marley suele registrar y compartir. Uno de ellos tuvo lugar durante una mañana en casa, cuando la pequeña tomó su muñeca y comenzó a cepillarle los dientes, imitando con su juguete una de las acciones que forma parte de su propia rutina.

Milenka primero llevó a la muñeca al baño y se concentró en cepillarle los dientes. Después, se trasladó con ella hacia otro sector de la casa y continuó con el juego. La escena muestra una de las formas en las que la pequeña incorpora a sus juegos algunas de las actividades que ve y realiza a diario, transformándolas en parte de sus propias historias.

El vínculo de Milenka con su papá Marley

Otro de los momentos que Marley mostró recientemente tuvo como protagonista una situación muy distinta. Días atrás, el conductor sufrió un golpe en la cabeza mientras se encontraba en una panadería. Al caminar por el lugar, chocó accidentalmente contra una escalera y se lastimó la frente, por lo que necesitó varios puntos de sutura y quedó con un vendaje que no pasó inadvertido para su hija.

Marley junto a su hija Milenka

Cuando Milenka vio la herida, se acercó a su papá y comenzó a observarle la frente con atención. Incluso la tocó con sus pequeñas manos y le dijo: “Tenés nana”. Así, una vez más, las redes sociales son el principal testigo del vínculo que comparte el conductor con su hija, desde una preocupación sincera por una herida, hasta momentos divertidos como una caída.