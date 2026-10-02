"Te soñé toda la vida": El emotivo mensaje de Paula Chaves a su hijo Baltazar en su cumpleaños número 10

Paula Chaves atraviesa un día emotivo, nostálgico y repleto de felicidad debido al cumpleaños de su hijo Baltazar. El niño que tuvo con su esposo Pedro Alfonso cumple 10 años este viernes 2 de octubre y por eso la top model decidió escribir un mensaje, a corazón abierto, dedicado a él en su red social.

El conmovedor y tierno saludo de Paula Chaves para su hijo Baltazar por sus 10 años

Paula Chaves celebró una fecha muy especial para su familia: el cumpleaños número 10 de Baltazar, su segundo hijo junto a Pedro Alfonso. Para homenajearlo, la modelo recurrió a sus redes sociales, donde abrió su corazón y le dedicó unas emotivas palabras al pequeño.

“Feliz vida Bebu… Te soñé toda la vida… quería tener 5 varones… y completaste eso y más”, comenzó Paula Chaves en su publicación de Instagram. Con un mensaje cargado de emoción, recordó cuánto había deseado convertirse en mamá y destacó el lugar que ocupa Baltazar en su vida.

Baltazar, el segundo hijo de Paula Chaves y Pedro Alfonso

“Tu llegada revolucionó nuestras vidas para siempre...”, expresó luego Paula Chaves, para describir el impacto que tuvo el nacimiento de su hijo en la familia. Además, la presentadora le dedicó una serie de elogios en los que dejó en claro su admiración y orgullo por él: “Sos espectacular… El mejor actor, el más gracioso, el mejor bailarín”.

Hacia el final del mensaje, Paula Chaves le dedicó un deseo para esta nueva etapa: “Que la vida esté llena siempre de shows, películas y todo lo que sueñes hacer. Amo ser tu mamá. Gracias por enseñarme tanto. Te amo infinito”.

Baltazar, el segundo hijo de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Junto con el sentido texto, Paula Chaves publicó un carrete de imágenes que recorren distintos momentos de la vida de Baltazar. Entre las postales elegidas se pueden ver escenas familiares, diferentes looks del niño y una tierna fotografía en blanco y negro junto a su papá, Pedro Alfonso.

Las fotos de Baltazar, el hijo de Paula Chaves, en el día de su cumpleaños

Las primeras imágenes del álbum tienen como protagonistas a Paula Chaves y su hijo Baltazar. En una de ellas, ambos aparecen abrazados y sonrientes frente a cámara, mientras el cumpleañero luce un look urbano. En otra, él posa junto a enormes globos que forman el número 10, en una clara referencia a la edad que acaba de cumplir.

Las fotos de Baltazar, el hijo de Paula Chaves, en el día de su cumpleaños

Las fotos de Baltazar, el hijo de Paula Chaves, en el día de su cumpleaños

La publicación no tardó en generar ternura entre sus seguidores. En poco tiempo, el posteo cosechó una gran cantidad de “Me gusta” en Instagram y numerosos mensajes de cariño y felicitaciones para el menor en el día de su cumpleaños. Así, el emotivo mensaje de Paula Chaves a su hijo Baltazar en su cumpleaños número 10 logró emocionar a todos en la red social y mostró el lado más sensible de la modelo.