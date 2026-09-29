Marley compartió cuál es el ritual de cada mañana junto a su hija Milenka

La paternidad ocupa desde hace años un lugar importante en las publicaciones de Marley. Desde el nacimiento de Mirko y, más recientemente, con la llegada de Milenka, el conductor fue mostrando diferentes etapas de su vida familiar y algunos de los momentos que comparte junto a sus hijos.

Con el crecimiento de la más pequeña de la familia, esos registros comenzaron a revelar también una nueva etapa para el presentador. Milenka nació en diciembre de 2024 y está cerca de cumplir dos años, mientras Marley continúa combinando sus compromisos profesionales con la crianza de sus dos hijos. En las últimas horas, una nueva publicación permitió conocer un poco más sobre cómo son las mañanas que comparte con la pequeña.

Milenka, la hija menor de Marley que nació en Estados Unidos

Milenka nació el 28 de diciembre de 2024 en Oklahoma, Estados Unidos, mediante gestación subrogada. La pequeña es la segunda hija de Marley y llegó a la familia siete años después de Mirko, el hijo mayor del conductor. Desde entonces, el productor fue mostrando en sus redes sociales distintos momentos de su crecimiento y de la relación que construyó con su hermano. Los viajes, juegos y escenas dentro de su casa se convirtieron en parte de las publicaciones con las que Marley comparte algunos aspectos de su vida familiar.

Milenka nació el 28 de diciembre de 2024 en Oklahoma, Estados Unidos (Instagram)

En esta oportunidad, el conductor registró una situación que tiene como protagonista a Milenka y una de sus muñecas. La pequeña llevó adelante una serie de acciones vinculadas con su cuidado y repitió algunos gestos propios de su rutina diaria mientras recorría diferentes espacios de la casa. Con un cepillo de dientes en la mano, Milenka comenzó a trasladar a su muñeca y se dirigió hacia el baño. Marley siguió sus movimientos con la cámara y mostró cada uno de los pasos de una costumbre que su hija repite durante las mañanas.

El ritual que Marley comparte cada mañana con Milenka

Al llegar al baño, Milenka comenzó a cepillarle los dientes a su muñeca. Concentrada en la tarea, la pequeña imitó el procedimiento y convirtió una acción habitual de cada mañana en parte de su juego. La secuencia continuó cuando volvió a trasladar a la muñeca hacia otro sector de la casa. Allí se sentó junto a ella y siguió utilizando el cepillo, mientras Marley permanecía detrás de cámara y registraba lo que hacía su hija.

De esta manera, la pequeña trasladó su propia rutina de higiene al cuidado de su muñeca, reproduciendo a través del juego algunos de los hábitos que forman parte de sus mañanas. El conductor, por su parte, acompañó la situación sin interrumpir el recorrido que hacía Milenka. La escena también permitió observar una nueva etapa en el crecimiento de la hija menor del presentador televisivo, que a medida que avanza en sus primeros años comienza a incorporar y reproducir diferentes acciones de la vida cotidiana a través de sus juegos.

El registro se sumó a las diferentes escenas familiares que el conductor comparte junto a sus hijos en las redes sociales. Esta vez, Marley mostró una de las costumbres que forman parte de sus mañanas con Milenka y cómo la pequeña incorporó el cepillado de dientes de su muñeca a sus juegos. La escena permitió conocer un nuevo aspecto de la cotidianeidad entre padre e hija, mientras Milenka atraviesa una etapa de nuevos aprendizajes. El conductor volvió a abrir una ventana a su intimidad familiar y mostró uno de los momentos que ambos comparten a diario.