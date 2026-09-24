Marley mostró el increíble parecido de su hija, Milenka: "Medio siglo después"

Marley volvió a compartir una escena de su vida familiar que llamó especialmente la atención de sus seguidores. Y es que recientemente, el conductor publicó dos fotografías separadas por casi medio siglo y encontró una particular coincidencia entre ambas: en una aparece él cuando era bebé, sostenido por su papá, mientras que en la otra es él quien tiene en brazos a su hija Milenka.

Marley y Milenka

La comparación no solo permitió ver cómo cambió el paso del tiempo dentro de la familia, sino también reparar en los rasgos que parecen repetirse de una generación a otra. A partir de la publicación, varios usuarios destacaron el parecido de la pequeña con su papá y hasta encontraron similitudes con el abuelo.

La comparación que sorprendió a los seguidores de Marley

Marley acompañó las imágenes con una frase que resume la particular coincidencia familiar: “Mi papá conmigo y medio siglo, yo con mi hija Milenka”. La escena permite observar dos momentos diferentes de su vida que quedaron unidos por una imagen similar: la de un padre sosteniendo a su hijo y, décadas después, la de ese mismo hijo convertido en padre.

La tierna comparación de Marley y Milenka

El detalle que más llamó la atención fue que Milenka aparece con algunos rasgos que sus seguidores asociaron tanto con Marley como con su abuelo. “La boca de Milenka igual a la del abuelo”, escribió una usuaria. “Son iguales a tu papá, increíble”, señaló otra. De esta manera, la publicación terminó funcionando también como una pequeña comparación entre las distintas generaciones de la familia.

Milenka, la segunda hija de Marley

Milenka llegó a la vida de Marley el 28 de diciembre de 2024 y se convirtió en su segunda hija. Al igual que había ocurrido con Mirko, el conductor recurrió a la gestación subrogada para cumplir nuevamente su deseo de ser padre. El nacimiento tuvo lugar en una clínica de Tulsa, Oklahoma, en Estados Unidos, y se produjo antes de lo previsto.

Milenka, la segunda hija de Marley

El parto se adelantó aproximadamente diez días, por lo que Marley tuvo que llegar rápidamente al hospital después de bajar de un vuelo. El nacimiento de la pequeña significó así un nuevo capítulo en su experiencia como padre, esta vez con la llegada de una niña a su familia.

El significado detrás del nombre Milenka

La elección del nombre de su hija también tuvo un significado especial para Marley. Milenka es un nombre de origen eslavo y fue elegido teniendo en cuenta las raíces de la donante de óvulos, de origen ruso. De esta manera, el conductor buscó que el nombre tuviera una conexión con la identidad biológica de su hija y con sus raíces.

Marley y su hija, Milenka

Hoy, casi dos años después de su nacimiento, Milenka volvió a ocupar un lugar central en las redes de su papá, esta vez a través de una comparación que une dos momentos familiares separados por décadas.