Marley confirma el mini look primaveral definitivo de Milenka

Marley volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales al compartir una serie de fotografías junto a su hija Milenka de casi dos años en una situación cotidiana y sorprendió con el mini look primaveral de la pequeña. El posteo rápidamente despertó elogios y comentarios por la dulzura de la escena y el particular estilo elegido para la niña.

Marley sorprendió a sus seguidores con el tierno vestido de su hija Milenka

Marley suele compartir imágenes de sus hijos en redes sociales y en esta ocasión eligió revelar las instantáneas que lo muestra a él y a Milenka en una situación cotidiana y llena de cariño entre padre e hija; pero lo que el conductor destacó de las fotos es el mini look de la pequeña que terminó por llevarse todos los halagos de sus seguidores. “Milenka primaveral”, escribió.

Marley mostró el mini look primaveral de Milenka//Instagram

La niña lució un encantador vestido azul claro, un tono suave que resulta perfecto para una ocasión primaveral. La prenda cuenta con un escote cuadrado adornado con un fruncido elástico, mangas abullonadas cortas y estampados de flores blancas distribuidos por toda la tela.

El look también se destacó por el peinado de Milenka, quien llevó su cabello rubio, de longitud media, recogido de manera casual con una hebilla en forma de moño azul. El accesorio combinó con el outfit y aportó un detalle adicional de color, sin quitarle protagonismo al vestido floral. Algunos mechones quedaron sueltos alrededor de su rostro, lo que le dio al peinado un aspecto espontáneo, acorde con su corta edad.

Marley mostró el mini look primaveral de Milenka//Instagram

Milenka, la hija de Marley tiene dos años y ya es una mini influencer de moda

Milenka, la hija de Marley, se convirtió en una verdadera mini influencer gracias a la cuenta de Instagram que tiene desde el día de su nacimiento. El perfil es administrado por su papá, quien comenzó a publicar fotografías de la pequeña desde sus primeros momentos de vida y continúa compartiendo su crecimiento con miles de seguidores.

A través de la red social, el conductor muestra los distintos looks de su hija durante las diferentes estaciones del año. Vestidos, accesorios y propuestas acordes a cada temporada forman parte de las publicaciones, en las que Milenka se luce con un estilo dulce y encantador. Las imágenes suelen recibir numerosos comentarios y elogios por parte de los usuarios.

Milenka, la hija de Marley//Instagram

Además de sus atuendos, Marley también comparte escenas cotidianas de la niña y las aventuras que vive junto a su hermano Mirko. De esta manera, el perfil se transformó en un álbum familiar virtual que registra los momentos más importantes de la infancia de Milenka, desde sus primeros días hasta la actualidad.