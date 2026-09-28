Marley mostró la preocupación de Milenka luego de ver el duro golpe en su frente: “Se hizo nana papá”

Marley volvió a compartir con sus seguidores un momento familiar que conmovió a las redes sociales. Días después de haber protagonizado un accidente doméstico que terminó con una visita al hospital, el conductor publicó un video en el que mostró lo que hizo su hija menor, Milenka, al ver el golpe que tenía en la frente.

Así fue la reacción de Milenka al observar la herida que su papá Marley se hizo en la cara

El episodio ocurrió días atrás mientras Marley se encontraba en una panadería. Según relató el propio conductor, caminaba por el lugar cuando se golpeó accidentalmente la cabeza contra una escalera. El impacto fue fuerte y le provocó una herida que necesitó atención médica y varios puntos de sutura, esa marca en la frente, llamó la atención de Milenka, quien observó con cuidado el vendaje y la lesión de su papá.

Milenka reaccionó a la herida de su Marley//Instagram

En el video que Marley compartió en sus redes sociales, se puede ver a la niña acercándose lentamente a su rostro. Con sus pequeñas manos, comenzó a tocar su cara de su padre, mientras miraba la herida con una mezcla de curiosidad y preocupación. El momento quedó registrado como una escena íntima y afectuosa entre padre e hija.

“Tenés nana”, comentó Milenka al referirse a la lastimadura que el conductor tenía en la frente. Entonces, Marley intentó continuar el diálogo y le preguntó qué le había sucedido a su papá. La niña volvió a responder con la misma palabra, mientras seguía tocándole con suavidad la frente.

Milenka reaccionó a la herida de su Marley//Instagram

El presentador acompañó la situación con una leve sonrisa y le explicó que la herida se la había hecho él. “Nana se hizo papá. Pobre papá”, le dijo de manera cariñosa. Luego le pidió un beso y le contó que sus caricias podían ayudarlo a recuperarse. La publicación rápidamente generó ternura entre los usuarios, que destacaron la dulzura de Milenka y el vínculo que mantiene con su padre. Para Marley, el accidente terminó dando lugar a un recuerdo familiar inesperado, protagonizado por la preocupación y el cariño de su hija.

El día que Marley se golpeó la cabeza en un viaje por el mundo

Cuando sucedió el accidente con la escalera, Marley grabó un video para contar el hecho y llevar tranquilidad a sus seguidores. Con su habitual sentido del humor, reconoció que había tenido un descuido y señaló que los empleados del lugar lo ayudaron y luego, se dirigió al hospital para hacerse los puntos. “No puedo más de pelotudo. Me llevé puesta una escalera en un local, en una panadería”, explicó. También señaló que tuvo otros incidentes similares y recordó puntualmente un episodio que vivió el año pasado.

Marley y Milenka//Instagram

En esa línea el conductor reconoció que no es la primera vez debe recibir atención médica luego de un golpe en la cabeza. En agosto de 2025, mientras grababa un episodio de Por el Mundo para Telefe en Tailandia, vivió una situación parecida durante una excursión y tuvo que ser asistido por un profesional de la salud.

En aquella oportunidad, el conductor intentó ayudar a la modelo, quien tenía miedo a los espacios cerrados, y terminó golpeándose contra una estalactita de una cueva. Tiempo después, recordó que el impacto le provocó un fuerte dolor de cabeza y una herida que comenzó a sangrar. “Quedé tecleando, con mucho dolor de cabeza y de repente todo chorreado de sangre”, relató el papá de Milenka en aquella oportunidad.

Accidente de Marley grabando en Tailandia//Instagram

A diferencia del accidente reciente con la escalera de un local, en Tailandia no necesitó puntos de sutura. Un médico local atendió la lesión con medicina tradicional, sin necesidad de tener que hacer una intervención mayor y el conductor pudo continuar con la grabación del programa.

Entre sustos y anécdotas, Marley volvió a mostrar una parte de su vida cotidiana. Esta vez, la preocupación quedó rápidamente desplazada por la ternura de Milenka, cuya reacción frente a la herida de su papá se convirtió en el detalle más comentado por sus seguidores en redes sociales.