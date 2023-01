Este miércoles 25 de enero se estrenó en Star+ la tan esperada serie sobre Ricardo Fort. A lo largo de los cuatro episodios disponibles, muchas caras conocidas en el entorno de el empresario pueden ser reconocidas, entre ellas, la de su hija, Marta Fort.

La hermana de Felipe se mostró frente a las cámaras y reveló detalles poco hablados de su padre, así como también contó cómo fue vivir su niñez rodeada de cámaras, fruto de la alta exposición mediática de Ricardo Fort. Es que la adolescente no tuvo una infancia ordinaria, sino que su familia siempre estuvo envuelta en distintos escándalos y más aún tras el fallecimiento de su padre en 2013, lo que provocó que los medios y el Internet la tenga bajo el reflector constantemente.

Marta Fort.

“Cuando era chica siempre estuve muy expuesta. Eso me hizo estar demasiado pendiente de todo lo que decían de mí. De grande me di cuenta que era famosa y no lo sabía. Hablaban de mí en la tele y revistas. La gente cree que por haber nacido en una familia con plata las cosas no te afectan. Me criticaron por gorda y después por estar flaca”, lanzó muy directamente Marta Fort.

De todas maneras, la adolescente de 18 años pudo aprender a amarse a sí misma y comprender que no debía escuchar las opiniones ajenas, por lo que declaró: “Voy a tener el cuerpo que quiera y al que no le guste que no mire”.

El look de Marta Fort para navegar por Punta Del Este

La adolescente estuvo disfrutando de unos días en las costas Esteñas y sorprendió a todos con un traje de baño muy trendy.

El look para navegar de Marta Fort

Se trató de una enteriza en color nude, muy cavado, pero con un original detalle: un cinto con pequeños apliques. Para completar el conjunto de verano, Marta sumó unos anteojos negros para parar el sol.

H.O