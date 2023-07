Al parecer, la buena relación entre Ángel de Brito y América TV habría llegado a su fin luego de que la importante figura del canal decidiera desobedecer las indicaciones de las autoridades de la emisora.

Recordemos que recientemente, Marina Calabró reveló que no le parecería extraño que el reconocido periodista abandone la señal por el trato que estaba recibiendo. Ahora comenzaron a circular nuevos rumores que indican que Ángel podría volver al 13 gracias al interés de Adrián Suar.

Imagen reciente del conductor el LAM junto a Taboada.

En los últimos días, América se vio envuelto en una nueva polémica tras haber entrado en una clase de "tregua" con Jey, permitiéndole al humorista participar en distintos programas para poder dar su versión de los hechos tras la denuncia de Lucas Benvenutto.

El tweet de "El Laucha".

El usuario "El Laucha" brindó más información de la tensa relación de Ángel de Brito y América TV en su cuenta de Twitter: "De Brito no acató las órdenes de Tinelli de "dar derecho a réplica" a Jey Mammón en los programas de América: 'Conmigo no cuenten para lavarle la imagen a nadie, ni para panquequearme. Pienso lo que dije. Lo ratifico, y lo voy a sostener en la justicia'".

¿Qué dijo Marina Calabró para defender a Ángel de Brito?

En su columna radial en "Lanata sin Filtro", la periodista expresó su indignación con América por el maltrato que ve hacia el reconocido conductor: "Me da vergüenza como dejaron solo al conductor más importante del canal que les salva las papas todos los días".

Por último, Marina Calabró advirtió a América TV que Ángel de Brito podría renunciar por las actitudes que está tomando el canal: "Me parece que yo no tiraría de esa cuerda, salvo que no les importe que renuncie mañana".

J.C.C