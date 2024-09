La noche de la entrega de los Premios Martín Fierro 2024 estuvo plasmado de sorpresas. Una de ellas fue la presencia de las hijas de Nicole Neumann, Indiana y Allegra Cubero, quien a pesar de la fama de su madre, pocas veces se presentan ante las cámaras. Sin embargo, las adolescentes se mostraron felices de ser parte de la gran ceremonia de la televisión argentina. Pero también, Mica Viciconte fue parte de esta alegría y lo compartió en las redes sociales.

El gran encuentro de la noche: Mica Viciconte con Indiana y Allegra Cubero

Es de público conocimiento que Nicole Neumann y Mica Viciconte no tienen un buen vínculo, debido a los enfrentamientos judiciales que mantuvieron, tras las idas y vueltas de la modelo con Fabián Cubero, motivos que llevaron a la ex Combate a hacer declaraciones a favor de su pareja, quedando en medio del conflicto. A pesar de que el enfrentamiento cesó, las mujeres parecieran no tener relación.

No es el caso de Indiana y Allegra Cubero quienes mantienen un cercano vínculo con Mica, con quienes se muestran disfrutando en familia diversos eventos y situaciones. Por ello, el encuentro de las adolescentes con la pareja de su padre no pasó desapercibido y se convirtió en una de las fotos más relevantes en las redes sociales. Por su puesto, que las tres lucieron sus espectaculares looks; mientras que las jóvenes lucieron vestidos, la pareja de su padre optó por un traje con saco y pantalón de color negro.

Fue la propia Mica Viciconte quien compartió una postal en la que se la ve posando sonriente junto a Indiana y Allegra, quienes también se muestran muy contentas por el encuentro. Es que las adolescentes fueron como acompañantes de Nicole y no dudaron en apartarse de su lado para saludar a la madre de su hermanito, Luca.

Por su parte, Fabián Cubero fue espectador del este cariñoso momento y no dudó en compartir la imagen en su cuenta de Instagram, muy orgullo del vínculo que pudieron formar las tres. En esta ocasión, el ex Vélez no asistió a la celebración para acompañar a su pareja, ya que Mica fue como parte de ciclo de Ariel a la parrilla, por una nominación del ciclo en general. Y como bien se sabe, las entradas para los Martín Fierro suelen ser acotadas.