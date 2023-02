Gran Hermano continúa siendo tema de conversación en muchos programas de entretenimiento. Quedan tan solo nueve participantes y las tensiones en la casa más famosa cada vez son más evidentes. En A La Barbarossa por Telefe cada mañana analizan los diferentes hechos que pasan en el reality y durante las primeras horas de este viernes, Martina Stewart y Gastón Trezeguet tuvieron un picante cruce en vivo.

Todo sucedió cuando Martina, la segunda eliminada de Gran Hermano, se fastidió de las interrupciones de Gastón Trezeguet, pues, no la dejaba terminar sus opiniones. “Camila tocó horrible el piano”, partió comentando Georgina Barbarossa. Seguidamente, la profesora de deportes intervino: “Pero la venden. ¿Viste cómo la vende Santi? Dice que es profesora de piano...”.

Martina de Gran Hermano le frenó los carros a Gastón Trezeguet en vivo.

En ese instante, Gastón la interrumpió: “Por favor, seamos piadosos porque ella quiere ser cantante”. Dicho comentario molestó a Martina, quien procedió a pararle el carro al ex Gran Hermano: “¡¿Me dejás hablar?! Porque me invitaron y no me dejás decir nada”. Tras esto, el clima del programa se tornó tenso.

Echándole más leña al fuego, Lío Pecoraro y Pía Shaw comentaron: “¡Se lo dijo, se lo dijo! ¡Se lo dijo, se lo dijo, se lo dijo!”. Gastón se notó incómodo y expresó: “Esta mujer no sabe lo que acaba de hacer”, recibiendo como respuesta de Martina: “Ay perdón...”.

Finalmente, Georgina llamó a la calma y retó a Gastón Trezeguet: “Es verdad, Gastón. No dejás hablar a nadie... ¡Se imaginan lo que va a ser esta mesa cuando vuelva Analía Franchín!”.

