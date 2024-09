Jimena Monteverde brindó una íntima entrevista a Héctor Maugeri para +CARAS y desató una verdadera polémica contra Maru Botana. La chef de Mirtha Legrand y Juana Viale, sorprendió al revelar detalles de su complicada relación con su colega y la rivalidad que mantienen desde hace años.

“¿Por qué te odia Maru Botana?”, fue el disparador lanzado por Maugeri y que generó un gran revuelo. Ante la consulta, Jimena no dudó en contestar: “No sé si me odia y si la palabra es odio, pero eso habla más de la inseguridad del otro. Para trabajar en televisión, hay que ser un poco malo, y yo no lo soy. Por eso me cuesta más que a otras personas encontrar mi lugar o ponerme firme. Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es”, lanzó, desatando la polémica.

Luego, la chef explicó: “Teníamos un programa en América TV los fines de semana, y nos iban a dar la posibilidad de ir en la semana. Ella (Maru Botana) presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y pidió exclusividad en el canal. O sea que nosotros con Coco (Carreño) no podíamos estar más”.

En relación con su compañero de cocina, Coco Carreño, Jimena comentó: “Coco es amigo mío, yo lo liberé. Conmigo, él es totalmente Coco, totalmente libre, y no se sentía así con Maru”, acotó luego sobre la controversia que desató con el cocinero y Botana tiempo después. “Maru Botana fue la decepción más grande que tuve en la televisión. Había llegado a hacer el programa que quería y me sentí desplazada. Me dejaron sin trabajo a mí y a muchas personas que trabajaban conmigo”, agregó Monteverde muy dolida.

La respuesta de Maru Botana ante los dichos de Jimena Monteverde en +CARAS

En “Intrusos”, Karina Iavícoli se comunicó con Maru Botana, quien decidió responder a los dichos de su colega culinaria. En un mensaje enviado a través de WhatsApp, la cocinera salió a decir lo suyo y fue contundente: “No tengo mucho para decir sobre esta historia, tema viejo”, comentó tajante.

Luego, sobre la acusación de que había exigido tener prioridad como cocinera de América cuando Monteverde trabajaba allí, Botana aclaró: “Mirá si yo voy a decidir en un canal quién está y quién no. Estoy feliz grabando Bake Off, no quiero quilombos”, cerró Maru sin buscar acotar más nada a los dichos de su colega.

