A medida que avanzan las galas en MasterChef Celebrity 3, las eliminaciones son cada vez difíciles. Es por eso que los participantes dejan todo en la cocina para avanzar en el reality. En la última emisión del ciclo, Juariu y Mica Viciconce fueron las protagonistas de un tenso cruce que se vio al aire en la pantalla de Telefé.

Todo comenzó cuando Santiago del Moro les preguntó ¿cómo estaban?, y con el ánimo algo irritado, Juariu respondió: “Tensa, nerviosa, desequilibrada estoy”.

En ese momento el conductor indagó: “¿Tensa por la rivalidad de ustedes, por lo que pasó en la semana?” y la tucumana agregó: “Quedó medio tenso todo, medio picado”. “Hubo poco código... Juariu nos agitó un poquito” acotó Mica Viciconte.

“El jueves acusaron acá a Juariu de falta de códigos, de gozar la derrota del equipo contrario, es decir, de Paulo, a la Tigresa y Mica” agregó Santiago del Moro. “Uno cuando gana festeja. Si ella hubiera ganado, hubiera festejado el doble" confesó la influencer en el detrás de escena.

MasterChef Celebrity 3: el tenso cruce entre Juariu y Mica Viciconte

“Yo no tengo ninguna duda de que me pongo contenta, pero aplaudo al rival” expresó Mica Viciconte, y agregó: “Yo te escuché decirle a tu equipo: ‘no aplaudan, que le tiene que ir mal’”.

“¡Jamás! Yo eso nunca lo hubiera dicho, mentirosa” acotó Juariu. “Yo la escuché, dijo ‘no aplaudan’ y Charlotte aplaudía” aseguró la pareja de Fabian Cubero.

“No, es totalmente mentira, vos sos la llorona. No me jodas” agregó Juariu. “¿Llorona? ¿A dónde llorona?” respondió Viciconte, y ambas se acercaron simulando un enfrentamiento cara a cara. Entre risas, la tucumana volvió a su puesto diciendo “No, me da miedo”.

