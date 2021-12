Matías Defederico compartió fotos de su apasionada escapada a Cataratas con su nueva novia.

En medio de su conflicto con Cinthia Fernández, algo que parece eterno y nunca terminar a pesar de haberse divorciado hace ya varios años, Matías Defederico se tomó un descanso. Viajó el fin de semana con su nueva novia Laura (a quien se tatuó en su brazo) a las Cataratas del Iguazú en Misiones y a través de sus historias de Instagram se mostró muy feliz con ella y le dedicó un fuerte mensaje.

Recién llegados a Cataratas del Iguazú, Matías compartió a través de sus stories de Instagram dos tiernas fotos con ella al borde de la piscina del hotel en el que están hospedados; abrazando de atrás a su novia.

Luego publicó otra imagen en la que sólo se ve a ella y le escribió "Lo que robé", dando a entender que se llevó mucho mujer para él. En la foto ella luce una bikini verde, y deslumbra por su belleza. Además el exfutbolista le dedicó un emoji de un corazón.

Laura la joven novia de Matías Defederico.

La pareja con las con las cataratas de fondo.

El tremendo mensaje de Matías Defederico, ¿dedicado a Cinthia Fernández?

Matías Defederico y Cinthia Fernández no se llevan nada bien desde que se separaron. Padres de Charis, Bella y Francesca, se viven enfrentando en el ámbito privado y el público cuando ella revela las peleas que tienen en el programa donde es panelista "Los Ángeles a la Mañana". El exfutbolista se levantó y publicó una fuertísima frase en su estado de Whats App y todos se preguntan: ¿fue dirigida a la angelita?

La semana pasada Cinthia contó que tuvo una desagradable experiencia cuando llegó a su casa y se encontró con su ex y su novia Laura y las tres niñas: "El progenitor fue a la casa de mis hijas sin avisarme y con su novia que ni me saludó, 'digo un hola, cómo te va, todo bien' algo de respeto, por lo menos", comenzó diciendo ella y agregó: "El después me mandó mensajes diciendo que deje de destruirlo en los medios. Chicos yo sólo cuento lo que me pasa, el me dice que suelte, debe pensar que sigo enamorada de él (risas).

Defederico fue contundente en Whats App donde con un fondo negro se puede leer claramente: "No odies al traidor, míralo como el perdedor de una de las facultades más bella que la raza humana posee: la lealtad. ¿Trató a Cinthia de desleal y le tiró un palito? o solo le gusta la filosofía a Matías. Sólo él lo sabe...

