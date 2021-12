Revelan los verdaderos motivos de la separación de Laurita Fernándes y Nicolás Cabré

Desde hace un tiempo se venía barajando la noticias de que Nicolás Cabré y Laurita Fernández se había separado. En una nota con Intrusos 2021 la bailarina que brilló en el cierre de La Academia confirmó la noticia y dijo que estaba sola. Ahora este mañana en "LAM" Yanina Latorre dio los verdaderos motivos por los cuales se distanciaron definitivamente tras haberse reconciliado.

"Con respecto a la separación de Laurita y Cabré me dijeron que fue en buenos términos y que no hubo ni un tercero ni una tercera en discordia que todo fue con respeto y amor. Ninguno de los dos tenía un proyecto que fuera a la par del otro", comenzó diciendo la angelita ante la conducción de Pía Shaw ya que Ángel de Brito se tomó unos días.

Revelan lo verdaderos motivos de la separación de Laurita Fernándes y Nicolás Cabré

"Yo te cuento la posta ella tenía ganas de salir, de vivir la vida, de formar una familia con él y el es muy ermitaño, no le gusta salir ni mostrarse y ella está en otra sintonía, nada que ver con la de Cabré que prefiere mostrarse poco y estar en su casa. También jugó en contra de la pareja que Nico no está pensando en agrandar la familia y para Laurita eso es fundamental y como no ve que están alineados en los proyectos decidió dar un paso al costado", cerró Yanina.

La pareja de Cabré y Laurita no va más.

Así fue la primera salida de Nicolás Cabré tras la separación de Laurita Fernández

Laurita Fernández y Nicolás Cabré volvieron a ponerle fin de su romance. La pareja se había separado a comienzos de año y unos meses atrás habían retomado su vínculo que finalmente terminó con ambos tomando caminos separados una vez más.

“Estoy muy bien. Simplemente, te hablo por mí. Estoy bien, bueno, atravesando un momento pero muy bien”, dijo Laurita el viernes pasado en ShowMatch, donde realizó una coreografía de cara al final del programa de Marcelo Tinelli.

“Estoy sola en este momento. Pero la verdad es que esto es muy reciente. Y el haber hecho la apertura y haber ensayado, el engancharme de vuelta con el baile, me conectó con cosas lindas y me hizo muy bien”, agregó Fernández.

Por su parte, Cabré optó por el silencio y por enfocarse en su trabajo. Actualmente, el actor comenzó los ensayos de la nueva comedia que llega a la calle Corrientes. A partir del 12 de enero de 2022, en el Multiteatro Comafi, Nicolás, Mercedes Funes y Carlos Portaluppi estarán juntos por primera vez en "Me duele una mujer".

En medio de esta situación, ahora Nicolás volvió a aparecer en público cuando corrió una carrera en San Isidro de 10 kilómetros. El artista dio una nota a un ciclo del canal deportivo T&C Sports, sin embargo, solo se limitó a hablar de lo que fue esta maratón.

Así fue la primera salida de Nicolás Cabré tras la separación de Laurita Fernández.

