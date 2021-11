El tremendo mensaje de Matías Defederico, ¿dedicado a Cinthia Fernández?

Matías Defederico y Cinthia Fernández no se llevan nada bien desde que se separaron. Padres de Charis, Bella y Francesca, se viven enfrentando en el ámbito privado y el público cuando ella revela las peleas que tienen en el programa donde es panelista "Los Ángeles a la Mañana". Hoy el exfutbolista se levantó y publicó una fuertísima frase en su estado de Whats App y todos se preguntan: ¿fue dirigida a la angelita?

La semana pasada Cinthia contó que tuvo una desagradable experiencia cuando llegó a su casa y se encontró con su ex y su novia Laura y las tres niñas: "El progenitor fue a la casa de mis hijas sin avisarme y con su novia que ni me saludó, 'digo un hola, cómo te va, todo bien' algo de respeto, por lo menos", comenzó diciendo ella y agregó: "El después me mandó mensajes diciendo que deje de destruirlo en los medios. Chicos yo sólo cuento lo que me pasa, el me dice que suelte, debe pensar que sigo enamorada de él (risas).

Defederico fue contundente en Whats App donde con un fondo negro se puede leer claramente: "No odies al traidor, míralo como el perdedor de una de las facultades más bella que la raza humana posee: la lealtad. ¿Trató a Cinthia de desleal y le tiró un palito? o solo le gusta la filosofía a Matías. Sólo él lo sabe...

Cinthia Fernández expresó su bronca en LAM por el eltrece debido a un episodio que vivió con su ex, Matías Defederico. La angelita contó que el futbolista fue a llevar a su casa a las tres hijas que tienen juntos, con Laura, su pareja, y que la mujer ni siquiera la habría saludado. "Uno llega a la casa de alguien y un 'hola' por lo menos ¿no?.

"El progenitor fue la casa de mis hijas sin avisarme con la madrastra Y no me saludó y me trajo a las nenas sin avisarme. No puede hacer eso primero se tiene que comunicar conmigo", reveló Cinthia muy enojada en el programa de Ángel de Brito.

Hoy el exfutbolista le mandó mensajes pidiendo que no lo exponga más en la televisión y Fernández lapidaria contó los mensajes que recibió: "Me mandó un mensaje diciendo 'estoy harto que hables de mi en la tele, soltá de una vez. Si tenés algo que decirme me lo decís por acá (por chat) o me llamás por teléfono. No quiero más mi vida expuesta en Tv", leyó ella y aseguró que él dice que ella hace su "showcito" al aire con él.

"Pobre sigue pensando que sigo enamorada... Lo dije públicamente, venís a mi lugar a meter el dedo en la llaga cuando no tenés el culo limpio. Lo dije y lo sostengo.

